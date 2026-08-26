«Kontra 24»: Η Λουκία Γκάτσου στην εκπομπή-θεσμό της βραδινής ζώνης και τη σεζόν 2026-2027 – Δείτε το τρέιλερ

Η εκπομπή «Kontra 24», θεσμός της βραδινής ζώνης του Kontra, επιστρέφει για τη σεζόν 2026-2027, με την πρεμιέρα να έχει οριστεί για την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, προβάλλοντας καθημερινά στις 22.00. Η Λουκία Γκάτσου θα βρίσκεται για τρίτη χρονιά στην παρουσίαση, τονίζοντας μέσω του νέου τρέιλερ την προσήλωσή της στη μάχη της ενημέρωσης και την αναζήτηση της αλήθειας.

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Λουκία Γκάτσου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το «Kontra 24», η εκπομπή «θεσμός» της βραδινής ζώνης του Kontra, επιστρέφει για μια ακόμη σεζόν, την άλλη Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και θα προβάλλεται καθημερινά στις 22.00.
  • Στην παρουσίαση της εκπομπής θα βρίσκεται για τρίτη χρονιά η Λουκία Γκάτσου.
  • Στο νέο τρέιλερ, η Λουκία Γκάτσου λέει δεικτικά: «Όλοι προτιμούν την εξουσία, εγώ προτιμώ τις ερωτήσεις», τονίζοντας πως η μάχη της ενημέρωσης και η αναζήτηση της αλήθειας είναι οι απόλυτες προτεραιότητές της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το «Kontra 24», η εκπομπή «θεσμός» της βραδινής ζώνης του Kontra, επιστρέφει για ακόμη μία σεζόν στο πρόγραμμα του καναλιού την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και θα προβάλλεται καθημερινά στις 22.00.

Στην παρουσίαση της εκπομπής θα βρίσκεται για τρίτη χρονιά η Λουκία Γκάτσου.

Στο νέο τρέιλερ ης εκπομπής για τη σεζόν 2026-2027, η αγαπημένη δημοσιογράφος-παρουσιάστρια λέει χαρακτηριστικά: «Όλοι προτιμούν την εξουσία, εγώ προτιμώ τις ερωτήσεις», αφήνοντας να εννοηθεί ότι και φέτος η μάχη της ενημέρωσης και η αναζήτησης της αλήθειας είναι οι απόλυτες προτεραιότητές της.

Δείτε το τρέιλερ

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