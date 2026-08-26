«Kontra 24»: Η Λουκία Γκάτσου στην εκπομπή-θεσμό της βραδινής ζώνης και τη σεζόν 2026-2027 – Δείτε το τρέιλερ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Το «Kontra 24», η εκπομπή «θεσμός» της βραδινής ζώνης του Kontra, επιστρέφει για ακόμη μία σεζόν στο πρόγραμμα του καναλιού την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και θα προβάλλεται καθημερινά στις 22.00.

Στην παρουσίαση της εκπομπής θα βρίσκεται για τρίτη χρονιά η Λουκία Γκάτσου.

Στο νέο τρέιλερ ης εκπομπής για τη σεζόν 2026-2027, η αγαπημένη δημοσιογράφος-παρουσιάστρια λέει χαρακτηριστικά: «Όλοι προτιμούν την εξουσία, εγώ προτιμώ τις ερωτήσεις», αφήνοντας να εννοηθεί ότι και φέτος η μάχη της ενημέρωσης και η αναζήτησης της αλήθειας είναι οι απόλυτες προτεραιότητές της.

Δείτε το τρέιλερ