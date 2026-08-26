Προαστιακός: Διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος λόγω πυρκαγιάς

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση διεκόπησαν από τις 09:36 στο τμήμα Άνω Λιόσια - Νέα Πέραμος και Άνω Λιόσια - Λουτρόπυργος αντίστοιχα, λόγω πυρκαγιάς πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής στον Ασπρόπυργο. Αυτό επηρεάζει δρομολόγια της Hellenic Train, προκαλώντας καθυστερήσεις και τροποποιήσεις, με την εταιρεία να συντονίζεται με τον ΟΣΕ και τις αρχές για την αποκατάσταση.

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Σιδηρόδρομος
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Διεκόπη από τις 09:36 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος, καθώς και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια- Λουτρόπυργος. Η διακοπή οφείλεται σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής, στην περιοχή του Ασπροπύργου.
  • Η αμαξοστοιχία 1307 (Κιάτο – Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Νέας Περάμου, ενώ επηρεάζονται και τα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών με καθυστερήσεις και τροποποιήσεις.
  • Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες Αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Διεκόπη από τις 09:36 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος, καθώς και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια- Λουτρόπυργος, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1307 (Κιάτο – Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Νέας Περάμου, ενώ επηρεάζονται και τα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία της εταιρείας.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες Αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

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