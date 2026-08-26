Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Φέρεται να άρπαξε 800 ευρώ από τουρίστα

Μία νέα καταγγελία εις βάρος οδηγού ταξί, έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με τη νέα καταγγελία, τουρίστας φέρεται να έπεσε θύμα και ο αυτοκινητιστής να του πήρε 800 ευρώ.

Μέχρι στιγμής ωστόσο, το περιστατικό δεν έχει επιβεβαιωθεί, ούτε έχει διαπιστωθεί εάν συνδέεται με τον 38χρονο ταξιτζή, ο οποίος απέσπασε υπό το καθεστώς απειλής από οικογένεια τουριστών χθες (25/8/2026), 600 ευρώ για να τους μεταφέρει από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην Αθήνα.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο, καθώς ο τρόπος δράσης παρουσιάζει ομοιότητες. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο 38χρονος, συνδέεται και με τη δεύτερη υπόθεση, ή εάν πρόκειται για ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο.

Η υπόθεση με τα 600 ευρώ

Η πρώτη υπόθεση αφορά σε οικογένεια τουριστών, η οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, κατήγγειλε ότι έζησε εφιαλτικές στιγμές κατά τη διάρκεια διαδρομής με ταξί από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 13ης Αυγούστου. Ο 38χρονος, παρέλαβε την οικογένεια από το αεροδρόμιο και τη μετέφερε στον προορισμό της, χωρίς να σημειωθεί κάποιο πρόβλημα, κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Όταν όμως έφτασαν στο ξενοδοχείο, σύμφωνα με την καταγγελία, η κατάσταση διαφοροποιήθηκε. Ο οδηγός φέρεται να άρχισε να τους απειλεί και να απαιτεί 600 ευρώ για την ολοκλήρωση της κούρσας.

Παράλληλα, φέρεται να μην τους επέτρεπε να εξέλθουν από το ταξί, ενώ δεν τους άφηνε να πάρουν ούτε τις αποσκευές τους, οι οποίες βρίσκονταν στο πορτμπαγκάζ.

Υπό την πίεση της κατάστασης, η οικογένεια φέρεται τελικά να του παρέδωσε το ποσό των 600 ευρώ και στη συνέχεια απευθύνθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, όπου κατήγγειλε το περιστατικό.

Η σύλληψη του 38χρονου

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό του οδηγού και κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν. Ο 38χρονος συνελήφθη στις 25 Αυγούστου, δυνάμει εντάλματος σύλληψης, και είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία για ληστεία.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εξετάζοντας παράλληλα τη νέα καταγγελία για τα 800 ευρώ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα δύο περιστατικά, συνδέονται και εάν πίσω από αυτά, βρίσκεται το ίδιο πρόσωπο.