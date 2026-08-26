Στο εδώλιο του Αυτοφώρου οι 25 μετανάστες για τα άγρια επεισόδια στη δομή Σιντικής – Ανθρωποκυνηγητό για τους 15 φυγάδες

Είκοσι πέντε αλλοδαποί δικάζονται σήμερα στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σερρών για την εξέγερση που σημειώθηκε το Σάββατο (22/8) στη Δομή Φιλοξενίας Μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για απόπειρα απόδρασης ή απόδραση κρατουμένων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Οι Αρχές συνεχίζουν το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό 15 ατόμων που διέφυγαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, στα οποία τραυματίστηκαν πέντε άτομα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι 25 αλλοδαποί που συνελήφθησαν για την εξέγερση στη Δομή Φιλοξενίας Μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής δικάζονται σήμερα στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σερρών.
  • Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα απόδρασης ή απόδραση κρατουμένων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ωστόσο η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε.
  • Κατά τα επεισόδια, που περιλάμβαναν υλικές ζημιές και απόπειρα διαφυγής, τραυματίστηκαν πέντε άτομα, ενώ οι Αρχές αναζητούν ακόμη 15 φυγάδες.

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Ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σερρών παραπέμφθηκαν να δικαστούν σήμερα Τετάρτη (26/8) οι 25 μετανάστες που συνελήφθησαν για την εξέγερση που σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (22/8) στη Δομή Φιλοξενίας Μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής.

Σέρρες: Δίωξη στους 25 συλληφθέντες για τα επεισόδια στη δομή της Σιντικής – Αναζητούνται ακόμη 15 άτομα

Οι βαρύτατες κατηγορίες και η αναβολή

Σε βάρος των συλληφθέντων —καταγωγής από το Μπανγκλαντές και την Αίγυπτο— ο αρμόδιος εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για απόπειρα απόδρασης ή απόδραση κρατουμένων, καθώς και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Στη δικαστική αίθουσα οδηγήθηκαν συνολικά 23 από τους 25 κατηγορούμενους, ωστόσο η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε και ορίστηκε για σήμερα.

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Το χρονικό των επεισοδίων και ο τραυματισμός 5 ατόμων

Η ένταση πυροδοτήθηκε λίγο μετά τις 9:00 το βράδυ του Σαββάτου, όταν ομάδα διαμενόντων άρχισε να προκαλεί σοβαρές υλικές ζημιές στις εγκαταστάσεις της δομής, εκτοξεύοντας παράλληλα πέτρες προς τις παριστάμενες αστυνομικές δυνάμεις. Στη συνέχεια, αφού έκοψαν το συρμάτινο πλέγμα της περιφράξεως, επιχείρησαν να διαφύγουν.

Κατά τη διάρκεια των συμπλοκών τραυματίστηκαν συνολικά πέντε άτομα, τα οποία διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων κατά την προσπάθεια διαφυγής τους, ενώ μετά από σαρώσεις στην ευρύτερη περιοχή εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν επιπλέον άτομα που είχαν καταφέρει πρόσκαιρα να ξεφύγουν.

Ανθρωποκυνηγητό για τους 15 φυγάδες

Την ίδια ώρα, οι Αρχές διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ακόμη 15 ατόμων, τα οποία κατάφεραν να διασπάσουν τον κλοιό και να διαφύγουν από την ελεγχόμενη δομή προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο.

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