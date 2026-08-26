Στο εδώλιο του Αυτοφώρου οι 25 μετανάστες για τα άγρια επεισόδια στη δομή Σιντικής – Ανθρωποκυνηγητό για τους 15 φυγάδες

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Ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σερρών παραπέμφθηκαν να δικαστούν σήμερα Τετάρτη (26/8) οι 25 μετανάστες που συνελήφθησαν για την εξέγερση που σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (22/8) στη Δομή Φιλοξενίας Μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής.

Οι βαρύτατες κατηγορίες και η αναβολή

Σε βάρος των συλληφθέντων —καταγωγής από το Μπανγκλαντές και την Αίγυπτο— ο αρμόδιος εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για απόπειρα απόδρασης ή απόδραση κρατουμένων, καθώς και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Στη δικαστική αίθουσα οδηγήθηκαν συνολικά 23 από τους 25 κατηγορούμενους, ωστόσο η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε και ορίστηκε για σήμερα.

Το χρονικό των επεισοδίων και ο τραυματισμός 5 ατόμων

Η ένταση πυροδοτήθηκε λίγο μετά τις 9:00 το βράδυ του Σαββάτου, όταν ομάδα διαμενόντων άρχισε να προκαλεί σοβαρές υλικές ζημιές στις εγκαταστάσεις της δομής, εκτοξεύοντας παράλληλα πέτρες προς τις παριστάμενες αστυνομικές δυνάμεις. Στη συνέχεια, αφού έκοψαν το συρμάτινο πλέγμα της περιφράξεως, επιχείρησαν να διαφύγουν.

Κατά τη διάρκεια των συμπλοκών τραυματίστηκαν συνολικά πέντε άτομα, τα οποία διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων κατά την προσπάθεια διαφυγής τους, ενώ μετά από σαρώσεις στην ευρύτερη περιοχή εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν επιπλέον άτομα που είχαν καταφέρει πρόσκαιρα να ξεφύγουν.

Ανθρωποκυνηγητό για τους 15 φυγάδες

Την ίδια ώρα, οι Αρχές διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ακόμη 15 ατόμων, τα οποία κατάφεραν να διασπάσουν τον κλοιό και να διαφύγουν από την ελεγχόμενη δομή προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο.