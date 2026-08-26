Τροποποιητικές δηλώσεις: Ποιοι θα πρέπει να υποβάλουν έως το τέλος του 2026 – Τι ισχύει για τα αναδρομικά μισθωτών και συνταξιούχων

Όσοι φορολογούμενοι έλαβαν το 2025 αναδρομικά, θέλουν να καλύψουν τεκμήρια, είναι κάτοικοι εξωτερικού ή έχουν σε εκκρεμότητα δηλώσεις αποβιωσάντων, θα πρέπει μέχρι το τέλος του χρόνου να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις, διότι διαφορετικά κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα.

Μισθωτοί, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ αλλά και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων που εισέπραξαν το 2025 αναδρομικά ποσά, ανεξάρτητα από την περίοδο στην οποία αυτά αναφέρονται, πρέπει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις.

Από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής οι δηλώσεις αναδρομικών υποβάλλονται ηλεκτρονικά. H τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Ο υπόχρεος μπαίνει στον λογαριασμό του στην ψηφιακή πύλη myAADE και επιλέγει τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά που εισέπραξε το 2025. Για παράδειγμα για τα αναδρομικά που αφορούν το φορολογικό έτος 2023 θα επιλέξει ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2024. Στην συνέχεια επιλέγει «Τροποποιητική δήλωση και Δήλωση Αναδρομικών Ε1». Αφού εμφανιστούν οι κωδικοί συμπληρωμένοι με τα νέα ποσά θα πρέπει να υποβάλει οριστικά την δήλωση εμπρόθεσμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2026.

Νέο εκκαθαριστικό

Μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό και ο φόρος καταβάλλεται είτε εφάπαξ έως τέλος Ιανουαρίου 2027 είτε σε έως 24 δόσεις μέσω της πάγιας ρύθμισης.

Ειδικά οι συνταξιούχοι, έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να πληρώσουν τον φορο-λογαριασμό σε έως 48 μηνιαίες δόσεις, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην εφορία.

Σημειώνεται ότι στις τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν σε αναδρομικά ποσά και υποβάλλονται μέχρι το τέλος του έτους δεν επιβάλλονται, σύμφωνα με το ERTNews, πρόστιμα.

Όσοι θέλουν να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, μπορούν να επικαλεστούν γονικές παροχές χρηματικών ποσών. Για να αναγνωριστούν, ωστόσο, οι σχετικές δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν στην Εφορία έως το τέλος του έτους.

Οι γονικές παροχές χρηματικών ποσών δηλώνονται ψηφιακά στην πλατφόρμα myPROPERTY της ΑΑΔΕ.

Η δήλωση συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον δότη (γονέα) ή τον δωρεοδόχο (τέκνο), εφόσον δεν συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο. Μόλις ο ένας συμβαλλόμενος υποβάλει τη δήλωση, ο άλλος πρέπει να εισέλθει στην πλατφόρμα για να την αποδεχτεί οριστικά.

Οι κληρονόμοι φορολογούμενων που απεβίωσαν οφείλουν να υποβάλουν τη φορολογική δήλωση για τα ποσά που αποκτήθηκαν μέσα στο 2025 μέχρι την ημερομηνία θανάτου. Η διαδικασία υποβολής αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος αποβιωσάντων φορολογικού έτους 2025, από τους νόμιμους κληρονόμους τους (εξ αδιαθέτου ή εκ διαθήκης), γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3). Η ψηφιακή υποβολή των δηλώσεων προϋποθέτει να έχει ήδη ενημερωθεί το φορολογικό μητρώο με την ημερομηνία θανάτου του αποβιώσαντος και τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων του (με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια, για την παραλαβή της δήλωσης, υπηρεσία της ΑΑΔΕ).

Όσοι μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία (κάτοικοι εξωτερικού) εκτός Ελλάδας το προηγούμενο έτος, υποχρεούνται να καταθέσουν δήλωση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.