Κυριάκος Μητσοτάκης: 8.500 δικαιούχοι συντάξεων χηρείας θα δουν σημαντικές αυξήσεις- Οριστικά τέλος στις περικοπές Κατρούγκαλου

Η οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας αποκαθιστά εισοδηματικές απώλειες και αποτελεί σημαντική παρέμβαση κοινωνικής δικαιοσύνης. Η νέα ρύθμιση, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προβλέπει αυξήσεις για περίπου 8.500 δικαιούχους, απαλλαγή από αναδρομικά για 75.000 συνταξιούχους και διατήρηση του καθεστώτος για 122.000 που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις.

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Πολιτική

Μητσοτάκης- Υπουργικό
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας, αποτελεί σημαντική παρέμβαση κοινωνικής δικαιοσύνης.
  • Περίπου 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται, ενώ 75.000 συνταξιούχοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση επιστροφής αναδρομικών ποσών και 122.000 διατηρούν κανονικά το υφιστάμενο καθεστώς δύο εθνικών συντάξεων.
  • Η κυβέρνηση τονίζει πως «ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται, τώρα, οριστικά, αποκαθιστώντας μία μεγάλη κοινωνική αδικία».

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Στην οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας, αναφέρεται σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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Σύμφωνα με την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, η νέα ρύθμιση προβλέπει αυξήσεις στις συντάξεις περίπου 8.500 δικαιούχων, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις θα επανέλθουν στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τις περικοπές, ενώ παράλληλα περίπου 75.000 συνταξιούχοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση επιστροφής αναδρομικών ποσών.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη 

«Στις 3 Ιουλίου είχα ανακοινώσει τη νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα προ της περικοπής που υπέστησαν» τονίζει.

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Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά.

«Ένα πρόβλημα, λοιπόν, που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται, τώρα, οριστικά, αποκαθιστώντας μία μεγάλη κοινωνική αδικία. Το είπαμε, το κάνουμε» προσθέτει ο πρωθυπουργός.

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