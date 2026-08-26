Κυριάκος Μητσοτάκης: 8.500 δικαιούχοι συντάξεων χηρείας θα δουν σημαντικές αυξήσεις- Οριστικά τέλος στις περικοπές Κατρούγκαλου

Στην οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας, αναφέρεται σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, η νέα ρύθμιση προβλέπει αυξήσεις στις συντάξεις περίπου 8.500 δικαιούχων, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις θα επανέλθουν στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τις περικοπές, ενώ παράλληλα περίπου 75.000 συνταξιούχοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση επιστροφής αναδρομικών ποσών.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Στις 3 Ιουλίου είχα ανακοινώσει τη νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα προ της περικοπής που υπέστησαν» τονίζει.

Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά.

«Ένα πρόβλημα, λοιπόν, που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται, τώρα, οριστικά, αποκαθιστώντας μία μεγάλη κοινωνική αδικία. Το είπαμε, το κάνουμε» προσθέτει ο πρωθυπουργός.