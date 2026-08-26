Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (26/8) – Δεσπόζει η ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας για τα πλέι οφ του Champions League

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Αθλητικές μεταδόσεις
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Το ματς ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας για τα play off του UEFA Champions League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

20:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Σερβία – Ελλάδα (Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Γυναικών)

21:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ

21:45: Action 24 | Τότεναμ – Τσάρλτον (Λιγκ Καπ Αγγλίας)

22:00: COSMOTE SPORT 5 HD | Τσέλιε – Σλόβαν Μπρατισλάβας (UEFA Champions League)

22:00: COSMOTE SPORT 4 HD | Βίκινγκ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ (UEFA Champions League)

22:00: COSMOTE SPORT 7 HD | Ρεάλ Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ (LaLiga)

22:00: COSMOTE SPORT 3 HD | Λυών – Φενέρμπαχτσε (UEFA Champions League)

22:00: MEGA, COSMOTE SPORT 2 HD | ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας (UEFA Champions League)

23:00: COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ