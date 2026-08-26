Σπανάκης: Δύο νέες Δημοτικές Κοινότητες στον Δήμο Πέλλας με τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, μετά από αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας, προώθησε στο Συμβούλιο της Επικρατείας δύο σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων, με θέμα την αναγνώριση των αυτοτελών συνοικισμών «Σταυροδρόμιον» (της Δημοτικής Κοινότητας Εσωβάλτων) και «Γυψοχώριον» (της Δημοτικής Κοινότητας Τριφυλλίου) του Δήμου Πέλλας, ως Δημοτικών Κοινοτήτων.

Οι οικισμοί Σταυροδρομίου και Γυψοχωρίου διαθέτουν διαφορετικές πολιτιστικές παραδόσεις και τοπικά χαρακτηριστικά. Η αναγνώρισή τους σε δύο ξεχωριστές Δημοτικές Κοινότητες θα επιτρέψει την καλύτερη οργάνωση και διοίκηση των τοπικών υποθέσεων, ενώ θα συμβάλει στην ανάπτυξη και στη βελτίωση των υποδομών τους.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης με τον τρόπο αυτόν ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων των παραπάνω οικισμών, το οποίο αναδείχθηκε από τη Δημοτική Αρχή και τους Βουλευτές του Νομού.

Επομένως, ο Δήμος Πέλλας μετά την οριστικοποίηση της διαδικασίας θα διαθέτει 29 Κοινότητες από 27 που έχει σήμερα, δηλαδή θα προστεθούν οι Κοινότητες Σταυροδρόμι και Γυψοχώρι.

Η διαδικασία υλοποιείται με τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα με τα άρθρα 13 (Αναγνώριση Οικισμού ως Δημοτικής Κοινότητας) και 27 του Νόμου 5314/2026.