Τιμ Κάρι: Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός και εμβληματικός σταρ του «Rocky Horror Picture Show»

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Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο Βρετανός ηθοποιός Τιμ Κάρι, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση, ενσαρκώνοντας μερικούς από τους πιο εκκεντρικούς και σκοτεινούς χαρακτήρες της ποπ κουλτούρας.

Την είδηση του θανάτου του μετέδωσε πρώτο το TMZ, σύμφωνα με το People. Ο Κάρι έγινε παγκοσμίως γνωστός κυρίως ως Dr. Frank-N-Furter στην καλτ ταινία «The Rocky Horror Picture Show» του 1975, έναν ρόλο που είχε ερμηνεύσει και στο θέατρο και που έμελλε να σημαδέψει ολόκληρη την καριέρα του.

Γεννημένος στη Βρετανία στις 19 Απριλίου 1946, ο Τιμ Κάρι διέθετε μια εντυπωσιακά πολυσχιδή καριέρα, περνώντας με χαρακτηριστική ευκολία από την κωμωδία στον τρόμο, από το μιούζικαλ σε ρόλους κακών και από τη μεγάλη οθόνη στο voice acting.

Από το West End στο «Rocky Horror Picture Show»

Η καριέρα του ξεκίνησε στο θέατρο. Αφού φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, εμφανίστηκε το 1968 στην πρωτότυπη λονδρέζικη παραγωγή του «Hair» στο West End.

Μάλιστα, σύμφωνα με την επίσημη βιογραφία του, είχε πει ψέματα όταν ρωτήθηκε εάν διέθετε επαγγελματική εμπειρία και κάρτα του σωματείου Equity. Όταν οι παραγωγοί ανακάλυψαν την αλήθεια, είχαν ήδη εντυπωσιαστεί τόσο από το ταλέντο και τη σκηνική παρουσία του, ώστε αποφάσισαν να τον στηρίξουν για να αποκτήσει την απαιτούμενη ιδιότητα μέλους.

Η μεγάλη έκρηξη της καριέρας του ήρθε με τον Dr. Frank-N-Furter, τον εκκεντρικό πρωταγωνιστή του «The Rocky Horror Picture Show». Η ταινία εξελίχθηκε σε ένα από τα διασημότερα cult φαινόμενα στην ιστορία του κινηματογράφου και ο Κάρι ταυτίστηκε όσο ελάχιστοι ηθοποιοί με έναν ρόλο.

Παρά την τεράστια επιτυχία του στον κινηματογράφο, δεν εγκατέλειψε ποτέ τη σκηνή. Εργάστηκε επανειλημμένα στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη, ενώ το 2004 ανέλαβε τον ρόλο του Βασιλιά Αρθούρου στο «Spamalot» στο Broadway.

Στη διάρκεια της καριέρας του απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για Tony και δύο για Laurence Olivier.

Από το «Clue» στον εφιαλτικό Pennywise του «It»

Ο Κάρι δημιούργησε μια σειρά από εξαιρετικά διαφορετικούς και αξιομνημόνευτους χαρακτήρες. Το 1982 εμφανίστηκε ως Rooster Hannigan στο «Annie», δίπλα στην Κάρολ Μπέρνετ και την Μπερναντέτ Πίτερς.

Τρία χρόνια αργότερα πρωταγωνίστησε ως Wadsworth, ο μπάτλερ του «Clue», της κωμωδίας μυστηρίου του 1985 που απέκτησε με τα χρόνια καλτ διαστάσεις. Το 1996 υποδύθηκε τον Long John Silver στο «Muppet Treasure Island».

Για μια ολόκληρη γενιά θεατών, όμως, η μορφή του συνδέθηκε και με έναν πολύ πιο τρομακτικό χαρακτήρα: τον Pennywise στη μίνι σειρά «It» του 1990, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Στίβεν Κινγκ. Η ερμηνεία του ως του σατανικού κλόουν έγινε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες της καριέρας του.

Η χαρακτηριστική φωνή και η μουσική του

Το ταλέντο του δεν περιορίστηκε στην υποκριτική μπροστά στην κάμερα. Ο Κάρι είχε ιδιαίτερα πλούσια δραστηριότητα ως ηθοποιός φωνής, συμμετέχοντας σε πολυάριθμες παραγωγές και ηχογραφημένα βιβλία.

Το 1991 κέρδισε Daytime Emmy για τη δουλειά του στο «Peter Pan and the Pirates».

Παράλληλα ασχολήθηκε και με τη μουσική, κυκλοφορώντας τρία άλμπουμ: το «Read My Lips» το 1978, το «Fearless» το 1979 και το «Simplicity» το 1981.

Το σοβαρό εγκεφαλικό και η επιστροφή στο «Rocky Horror»

Το 2012 ο Τιμ Κάρι υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και έκτοτε χρησιμοποιούσε αναπηρικό αμαξίδιο. Μετά το εγκεφαλικό περιόρισε σημαντικά την υποκριτική του δραστηριότητα, στρεφόμενος κυρίως σε voice acting.

Ωστόσο, το 2016 επέστρεψε στον κόσμο που τον είχε κάνει διάσημο, συμμετέχοντας στην τηλεοπτική εκδοχή «The Rocky Horror Picture Show: Let’s Do the Time Warp Again». Αυτή τη φορά δεν επέστρεψε ως Frank-N-Furter, αλλά ως αφηγητής και εγκληματολόγος.

Ο ίδιος είχε δηλώσει τότε στο People ότι ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος που επέστρεφε σε ένα έργο που παρέμενε πολύ κοντά στην καρδιά του.

Έναν χρόνο νωρίτερα, το 2015, είχε τιμηθεί με βραβείο συνολικής προσφοράς στο Actors Fund Tony Awards Viewing Party.

Μια καριέρα έξι δεκαετιών

Από το «Hair» και το «Rocky Horror» μέχρι το «Clue», το «It» και το «Spamalot», ο Τιμ Κάρι έχτισε μια καριέρα που διήρκεσε σχεδόν έξι δεκαετίες, χωρίς να περιοριστεί ποτέ σε ένα είδος.

Δεν παντρεύτηκε και δεν απέκτησε παιδιά. Παρέμεινε, ωστόσο, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες του βρετανικού θεάτρου και της διεθνούς ποπ κουλτούρας, με τον Frank-N-Furter, τον Pennywise και τον Wadsworth να αποτελούν τρεις από τους χαρακτήρες που καθόρισαν την ιδιαίτερη κινηματογραφική κληρονομιά του.