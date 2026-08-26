Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Μουσθένη Παγγαίου

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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή Μουσθένη του Δήμου Παγγαίου .

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 8:45. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Παγγαίου προκειμένου να παρέχει μηχάνημα έργου και υδροφόρες .

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.