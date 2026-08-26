H ΕΡΤ1 ξεκινά δυναμικά τη σεζόν- Αναλυτικά οι πρεμιέρες της ψυχαγωγίας

Ανανεωμένο και με πολλές εκπλήξεις, το ψυχαγωγικό πρόγραμμα της ΕΡΤ1 επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026.

Εβδομάδα με δυνατές πρεμιέρες, για να δώσει χρώμα στην ημέρα μας, με θέματα που αξίζει να παρακολουθήσεις, ενδιαφέρουσες συζητήσεις, ιστορίες που αγγίζουν την καθημερινότητα και γευστικά ταξίδια που θα μείνουν αξέχαστα.

«Νωρίς-Νωρίς»

ΠΡΕΜΙΕΡΑ: Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, στις 06:45

Το «Νωρίς Νωρίς» επιστρέφει για δεύτερη σεζόν και βάζει ξανά το ξυπνητήρι μας από τα… χαράματα! Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στις 06:45, η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης μάς λένε την πρώτη «καλημέρα» της ημέρας και μας προσκαλούν να γίνουμε ξανά μια μεγάλη πρωινή παρέα.

Με κέφι, χιούμορ, αυθορμητισμό και θετική διάθεση, η Μαρία και ο Κρατερός, μαζί με την παρέα του «Νωρίς-Νωρίς», ξεχωρίζουν όλα όσα αξίζει να δούμε και να συζητήσουμε και προσεγγίζουν τις ειδήσεις με μια διαφορετική ματιά, από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Η εκπομπή ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της ελληνικής περιφέρειας, ανακαλύπτει πρόσωπα που εμπνέουν, ξεχωριστές πρωτοβουλίες και ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Παράλληλα, ανοίγει ένα παράθυρο στον κόσμο, συναντώντας Έλληνες που ζουν και δημιουργούν στο εξωτερικό, αλλά και ανθρώπους με ιδιαίτερες ιστορίες πέρα από τα σύνορα.

Και επειδή κάθε πρωινό χρειάζεται χαμόγελο, το «Νωρίς-Νωρίς» έχει κέφι, ψυχαγωγία, μουσική, πολιτισμό, απρόοπτα και όλα όσα μπορούν να κάνουν το ξεκίνημα της ημέρας λίγο πιο όμορφο.

Στον καναπέ του «Νωρίς-Νωρίς» κάθονται άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, προσωπικότητες από το θέατρο, τη μουσική, τον αθλητισμό, τον κινηματογράφο και τον πολιτισμό, σε συνεντεύξεις που επιχειρούν να μας συστήσουν όχι μόνο το έργο, αλλά και τον άνθρωπο πίσω από αυτό.

Γιατί τα πρωινά είναι καλύτερα όταν τα μοιραζόμαστε… «Νωρίς-Νωρίς»!

Δείτε το trailer:

«Πρωίαν σε είδον»

ΠΡΕΜΙΕΡΑ: Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, στις 09:00

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά επιστρέφουν τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στις 09:00, με την πιο διασκεδαστική και χαρούμενη παρέα της πρωινής ζώνης.

Η εκπομπή της ΕΡΤ1 «Πρωίαν σε είδον» θα γίνει, για 5η σεζόν, η πιο αγαπημένη συνήθεια με πολλές ειδήσεις, αφιερώματα, ταξίδια, μουσική, ωραίες ιστορίες, νόστιμες συνταγές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, καλεσμένους και αναλύσεις για θέματα που ενδιαφέρουν.

Νέες ενότητες, περισσότερες πληροφορίες, πρόσωπα και ενημέρωση. Κάθε μέρα και κάτι καινούριο, κάθε μέρα και κάτι διαφορετικό. Η πιο όμορφη παρέα ανταλλάσσει απόψεις, σχολιάζει και παρουσιάζει μία εκπομπή με χαμόγελο και χαρά.

Δείτε το trailer:

«ΠΟΠ Μαγειρική»

ΠΡΕΜΙΕΡΑ: Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, στις 14:00

Η «ΠΟΠ Μαγειρική» επιστρέφει στην ΕΡΤ1 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, στις 14:00, για μια νέα τηλεοπτική σεζόν, με τον Ανδρέα Λαγό να μας προσκαλεί ξανά σε ένα καθημερινό ταξίδι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, μέσα από τις γεύσεις, τα προϊόντα και, πάνω απ’ όλα, τους ανθρώπους της. Και αυτή τη σεζόν, η «ΠΟΠ Μαγειρική» ανακαλύπτει ξεχωριστά ελληνικά προϊόντα, συναντά τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από την επιτυχία τους και ακολουθεί τη διαδρομή τους από τον τόπο όπου γεννιούνται μέχρι την αξιοποίησή τους.

Η κουζίνα της «ΠΟΠ Μαγειρικής» γίνεται το σημείο συνάντησης διαφορετικών τόπων και ιστοριών. Από μικρά νησιά του Αιγαίου και ορεινά χωριά, μέχρι εύφορους κάμπους, χωράφια, περιβόλια και ελαιώνες, από βουνά και στάνες, μέχρι τυροκομεία, εργαστήρια και φούρνους, η εκπομπή «οργώνει» την Ελλάδα αναζητώντας υλικά που έχουν κάτι ουσιαστικό να αφηγηθούν.

Προϊόντα Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε., αλλά και λιγότερο γνωστά υλικά που ταυτίζονται γαστρονομικά με κάθε τόπο, φτάνουν στην κουζίνα της εκπομπής και μετατρέπονται σε σύγχρονες και δημιουργικές συνταγές που αναδεικνύουν τη γεύση και την ιδιαίτερη ταυτότητά τους. Η κάμερα της εκπομπής φτάνει στην πηγή κάθε προϊόντος και καταγράφει όχι μόνο τον τρόπο παραγωγής του, αλλά και το φυσικό περιβάλλον, τις συνήθειες και τις παραδόσεις που διαμόρφωσαν τη γεύση του.

Παράλληλα, τη νέα σεζόν, η «ΠΟΠ Μαγειρική» φέρνει ακόμη πιο κοντά την ελληνική παραγωγή με τη ζωή στην πόλη. Η κάμερα βγαίνει στους δρόμους της Αθήνας, στις αγορές, στα καταστήματα και στις γειτονιές της, αναζητά ελληνικά προϊόντα, δίνει πρακτικές και χρήσιμες πληροφορίες και μιλά με τους ίδιους τους καταναλωτές, για να ανακαλύψει πόσο καλά γνωρίζουμε τελικά όσα φτάνουν καθημερινά στο τραπέζι μας.

Και φυσικά, κάθε μέρα ο Ανδρέας Λαγός υποδέχεται στην κουζίνα της εκπομπής έναν ξεχωριστό καλεσμένο. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, παρουσιαστές, δημοσιογράφοι, αθλητές και επιφανείς άνθρωποι από διαφορετικούς χώρους μαγειρεύουν μαζί του και, μέσα στη ζεστασιά της κουζίνας, μιλούν για τη διαδρομή τους, τις επιτυχίες και τις δυσκολίες τους, την οικογένεια, τις σχέσεις, τα όνειρα και τις αποφάσεις που τους καθόρισαν. Και φυσικά, στο προσκήνιο είναι τα φαγητά με τα οποία μεγάλωσαν, οι οικογενειακές συνταγές, τα κυριακάτικα τραπέζια και όλες εκείνες οι γεύσεις που τους ταξιδεύουν και τους θυμίζουν κάθε φορά που θέλουν να πάνε!

Αυτή είναι και φέτος η «ΠΟΠ Μαγειρική», ένα καθημερινό ταξίδι στην Ελλάδα μέσα από όσα παράγει, όσα ενσωματώνει στις παραδόσεις της και όσα μοιράζεται. Μια εκπομπή για τα προϊόντα που αξίζει να γνωρίζουμε, τους ανθρώπους που αξίζει να συναντήσουμε και τις ιστορίες που αξίζει να ειπωθούν!

Γιατί η μαγειρική μπορεί να είναι ΠΟΠ!

Δείτε το trailer:

«Στούντιο 4»

ΠΡΕΜΙΕΡΑ: Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, στις 15:00

Ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου είναι η νέα ζεστή, τηλεοπτική παρέα της ΕΡΤ που θα μας λένε «καλησπέρα» από το «Στούντιο 4», από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 15:00.

Θέματα που δεν χωράνε αλλού, που προκαλούν σκέψεις, χαμόγελα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δοσμένα με μια διαφορετική ματιά και βέβαια με χιούμορ. Πρόσωπα και μέρη που αξίζει να προβληθούν, ταξίδια σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά και… στον χρόνο. Κοινωνικές, πολιτιστικές, ιστορικές και κινηματογραφικές βόλτες αποτελούν τα συστατικά της αγαπημένης εκπομπής «Στούντιο 4».

Ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου έχοντας ξεχωριστές αφετηρίες και πορείες ενώνουν τις διαδρομές τους δημιουργώντας ένα ξεχωριστό τηλεοπτικό μωσαϊκό.

Μαζί τους ο Γιάννης Κορδώνης που έρχεται να δώσει μια ξεχωριστή δυναμική στο ανανεωμένο «Στούντιο 4».

Δείτε το trailer:

«Καλημέρα είπαμε;»

ΠΡΕΜΙΕΡΑ: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, στις 09:00

Το Σαββατοκύριακο αποκτά ξανά τον δικό του, μοναδικό ρυθμό. Η αγαπημένη πρωινή συνήθεια επιστρέφει ανανεωμένη στη συχνότητα της ΕΡΤ1 για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, έτοιμη να γεμίσει τα πρωινά μας με χαμόγελα, θετική ενέργεια και καλή διάθεση.

Η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης επιστρέφουν και μας λένε την πιο αυθόρμητη «Καλημέρα», κάθε Σάββατο και Κυριακή, από τις 09:00 έως τις 12:00.

Το «Καλημέρα είπαμε;» παραμένει και φέτος μια ζεστή, αληθινή παρέα που εστιάζει μόνο στη φωτεινή πλευρά των πραγμάτων και υπόσχεται να κάνει τα πρωινά μας πιο ανάλαφρα και δημιουργικά.

Με ζωντανές συνδέσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό, η εκπομπή μεταφέρει την ομορφιά, τις ιστορίες και τον παλμό του κόσμου απευθείας στο σαλόνι σας. Παράλληλα, παρακολουθεί όλα τα φρέσκα και ενδιαφέροντα νέα από τον χώρο του ελληνικού και του διεθνούς θεάματος, ενώ υποδέχεται στο στούντιο αγαπημένους ανθρώπους της Τέχνης, του θεάτρου και του πολιτισμού για συζητήσεις γεμάτες ουσία, χιούμορ και συναίσθημα.

Η μοναδική χημεία της Ζωής Κρονάκη και του Τάσου Ιορδανίδη, ο αυθορμητισμός, η ζεστασιά και η διάθεσή τους να γίνουν μια μεγάλη αγκαλιά για όλους τους τηλεθεατές, κάνουν το «Καλημέρα είπαμε;» τον απόλυτο προορισμό για το ξεκίνημα του Σαββατοκύριακου.

Δείτε το trailer: