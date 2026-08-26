Τηλεθέαση (25/8): Οι νικητές της πρωινής ζώνης της Τρίτης

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|29%
|2
|ΣΚΑΪ
|Πρώτη Εικόνα
|18,1%
|3
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|17,4%
|4
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα Mega
|14,9%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|20,9%
|2
|ΣΚΑΪ
|Live You
|12,9%
|3
|OPEN
|10 Παντού
|10,2%
|4
|ANT1
|Καλοκαίρι Μαζί
|7,4%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 5-10
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|21,1%
|2
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα Mega
|18,3%
|3
|ΣΚΑΪ
|Πρώτη Εικόνα
|16%
|4
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|10,4%
Ζώνη 10-1
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό
|1
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|12,5%
|2
|ΣΚΑΪ
|Live You
|10,5%
|3
|ANT1
|Καλοκαίρι Μαζί
|6,2%
|4
|OPEN
|10 Παντού
|5,9%