Τηλεθέαση (25/8): Οι νικητές της πρωινής ζώνης της Τρίτης

Τα νούμερα τηλεθέασης της πρωινής ζώνης των τηλεοπτικών καναλιών για την Τρίτη 25 Αυγούστου. Οι νικητές σε γενικό και δυναμικό κοινό. 

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Τηλεθέαση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών.
  • Στο γενικό κοινό, το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ κυριάρχησε στη ζώνη 5-10 με 29%, ενώ οι «Αταίριαστοι» του ίδιου καναλιού ήταν πρώτοι στη ζώνη 10-1 με 20,9%.
  • Αντίστοιχα, στο δυναμικό κοινό, το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ κατέκτησε την κορυφή στη ζώνη 5-10 με 21,1%, με τους «Αταίριαστους» να ακολουθούν στην πρώτη θέση της ζώνης 10-1 με 12,5%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκε η μάχη για την τηλεθέαση στην πρωινή ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 5-10

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Σήμερα 29%
2 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 18,1%
3 OPEN Ώρα Ελλάδος 17,4%
4 MEGA Κοινωνία Ώρα Mega 14,9%

Ζώνη 10-1

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 20,9%
2 ΣΚΑΪ Live You 12,9%
3 OPEN 10 Παντού 10,2%
4 ANT1 Καλοκαίρι Μαζί 7,4%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 5-10

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Σήμερα 21,1%
2 MEGA Κοινωνία Ώρα Mega 18,3%
3 ΣΚΑΪ Πρώτη Εικόνα 16%
4 OPEN Ώρα Ελλάδος 10,4%

Ζώνη 10-1

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό
1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 12,5%
2 ΣΚΑΪ Live You 10,5%
3 ANT1 Καλοκαίρι Μαζί 6,2%
4 OPEN 10 Παντού 5,9%
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