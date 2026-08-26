Εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ: 160 νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι και φόβοι για νέες πλημμύρες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Καταστροφικές πλημμύρες στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 160 ανθρώπων και τον αγνοούμενο εκατοντάδων, συμπεριλαμβανομένων τουριστών. Ολόκληρα χωριά και υποδομές έχουν καταστραφεί, ενώ υπάρχει φόβος για ένα νέο, καταστροφικό κύμα πλημμυρών λόγω φράγματος από φερτά υλικά.

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Διεθνή Νέα

Γυναίκα διασώζεται από γηροκομείο στο Ντεβιγκάτ, μετά τις καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες που προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο βόρειο Νεπάλ. Φωτογραφία: Narendra Shrestha/EPA
Γυναίκα διασώζεται από γηροκομείο στο Ντεβιγκάτ, μετά τις καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες που προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο βόρειο Νεπάλ. Φωτογραφία: Narendra Shrestha/EPA
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν την περιοχή των συνόρων Νεπάλ και Θιβέτ, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.
  • Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού του Νεπάλ, 403 τουρίστες δεν είχαν εντοπιστεί, εκ των οποίων οι 341 είναι ξένοι υπήκοοι.
  • Ειδικοί προειδοποιούν για νέο καταστροφικό κύμα πλημμυρών, καθώς ένα φράγμα από φερτά υλικά παραμένει στον ποταμό στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας. «Ολόκληρα χωριά και εμπορικές περιοχές έχουν εξαφανιστεί», δήλωσε ο επικεφαλής του Ερυθρού Σταυρού.

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Τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν την περιοχή των συνόρων Νεπάλ και Θιβέτ, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ανάμεσά τους εκατοντάδες τουρίστες, αναφέρει το AFP.

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Η αστυνομία του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι έχει ανασύρει 157 σορούς, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε τουλάχιστον 160. Την ίδια ώρα, κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για «μεγάλες απώλειες» στην περιοχή του συνοριακού περάσματος στο Θιβέτ, όπου έχουν αναφερθεί τρεις νεκροί και 265 αγνοούμενοι.

Οι εικόνες από τις πληγείσες περιοχές αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Διασώστες κινούνται μέσα σε λάσπη και φερτά υλικά αναζητώντας επιζώντες, ενώ τα νερά έχουν καλύψει τους χαμηλότερους ορόφους πολυώροφων κτιρίων και έχουν παρασύρει σπίτια και δρόμους.

403 τουρίστες αγνοούνταν μετά την καταστροφή

Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού του Νεπάλ, 403 τουρίστες δεν είχαν εντοπιστεί αρκετές ώρες μετά το χτύπημα της θεομηνίας, εκ των οποίων οι 341 είναι ξένοι υπήκοοι.

Μεταξύ των αγνοουμένων βρίσκονται 142 Ινδοί, καθώς και πολίτες από την Αυστραλία, τη Βρετανία, τη Μαλαισία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, τη Νότια Αφρική, τη Νότια Κορέα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ολόκληρα χωριά και εμπορικές περιοχές έχουν εξαφανιστεί», δήλωσε ο επικεφαλής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στο Νεπάλ, Ντέιβιντ Φίσερ.

Η οργάνωση στέλνει στις πληγείσες περιοχές κουβέρτες, κιτ πρώτων βοηθειών, φορεία και σάκους μεταφοράς σορών.

Φόβοι για δεύτερο κύμα πλημμυρών

Ο κίνδυνος δεν έχει περάσει. Ειδικοί προειδοποιούν ότι ένα φράγμα από φερτά υλικά παραμένει στον ποταμό στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας, γεγονός που δημιουργεί φόβους για νέο καταστροφικό κύμα.

Ο στρατός του Νεπάλ πραγματοποιεί πτήσεις διάσωσης και έχει ήδη απομακρύνει δεκάδες ανθρώπους, ενώ οι κάτοικοι επικίνδυνων περιοχών κοντά στον ποταμό έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η καταστροφή έχει πλήξει και τις ενεργειακές υποδομές. Σύμφωνα με την Αρχή Ηλεκτρισμού του Νεπάλ, εγκαταστάσεις παραγωγής περίπου 430 μεγαβάτ, μεταξύ των οποίων υδροηλεκτρικές και ηλιακές μονάδες, υπέστησαν ζημιές, προκαλώντας προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

Στο μικροσκόπιο σεισμός και χιονο-βραχώδης κατολίσθηση

Η ακριβής αιτία της καταστροφής εξακολουθεί να διερευνάται.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ, Σισίρ Κανάλ, δήλωσε ότι ένας σεισμός ενδέχεται να προκάλεσε κατολίσθηση, η οποία στη συνέχεια έφραξε ποταμό και οδήγησε σε απότομη εκτόνωση τεράστιου όγκου νερού προς τα χαμηλότερα σημεία.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών του Νεπάλ ανέφερε ότι δορυφορικά δεδομένα υποδεικνύουν πως μια χιονο-βραχώδης κατολίσθηση στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας ενδέχεται να βρίσκεται πίσω από τις πλημμύρες.

Μια διαφορετική προκαταρκτική εκτίμηση από το Διεθνές Κέντρο για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών (ICIMOD) αναφέρει ότι πιθανότατα σημειώθηκε κατάρρευση βράχων και πάγου στο έδαφος του Νεπάλ, η οποία έφραξε τον ποταμό Lhende και προκάλεσε μια αλυσιδωτή πλημμύρα.

Ένα αγόρι κοιτάζει την καταστροφή που προκάλεσαν οι ξαφνικές πλημμύρες κατά μήκος του ποταμού Τρισούλι, στην περιφέρεια Νουακότ του Νεπάλ. Φωτογραφία: Niranjan Shrestha/AP
Ένα αγόρι κοιτάζει την καταστροφή που προκάλεσαν οι ξαφνικές πλημμύρες κατά μήκος του ποταμού Τρισούλι, στην περιφέρεια Νουακότ του Νεπάλ. Φωτογραφία: Niranjan Shrestha/AP

«Κάντε τα πάντα για να βρεθούν οι αγνοούμενοι»

Στην κινεζική πλευρά, το κρατικό δίκτυο CCTV έκανε λόγο για καταστροφή από κατολίσθηση με «μεγάλες απώλειες και αγνοούμενους» στο συνοριακό πέρασμα Gyirong στο Θιβέτ.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε εντολή να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό και τη διάσωση των αγνοουμένων.

Οι Αρχές στο Θιβέτ προειδοποίησαν παράλληλα ότι δρόμοι στην περιοχή παραμένουν εκτεθειμένοι σε νέες κατολισθήσεις και δεν είναι ασφαλείς για μετακινήσεις.

Οι μουσώνες προκαλούν κάθε χρόνο θανατηφόρες πλημμύρες και κατολισθήσεις στη Νότια Ασία από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, ενώ επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων στην περιοχή.

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