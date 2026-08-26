Ύπνος: Η απλή συνήθεια που μπορεί να βελτιώσει τους βαθμούς των φοιτητών, σύμφωνα με μελέτη

Ο ύπνος δεν είναι απλώς απαραίτητος για την υγεία και την ευεξία. Νέα πειραματική μελέτη σε περισσότερους από 1.100 φοιτητές δείχνει ότι η προσπάθεια για περισσότερο και πιο σταθερό ύπνο μπορεί να έχει αντίκτυπο και στις ακαδημαϊκές επιδόσεις. Οι ερευνητές κατάφεραν να αυξήσουν τη διάρκεια του ύπνου των συμμετεχόντων και στη συνέχεια συνέδεσαν τα δεδομένα με τις επίσημες βαθμολογίες τους. Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ο ύπνος δεν είναι πολυτέλεια: Γιατί η επαρκής ξεκούραση είναι σημαντική για την υγεία και την καθημερινότητά μας

Ο καλός ύπνος αποτελεί βασικό κομμάτι της συνολικής μας υγείας, καθώς δίνει στον οργανισμό τον χρόνο που χρειάζεται για να ανακάμψει και να λειτουργήσει σωστά. Όλο και περισσότερες έρευνες αναδεικνύουν τη σημασία της επαρκούς και ποιοτικής ξεκούρασης για τη σωματική και ψυχική ευεξία.

Από την άλλη πλευρά, ο ανεπαρκής ή κακής ποιότητας ύπνος έχει συσχετιστεί με μια σειρά από αρνητικές επιπτώσεις, από την κόπωση και τη δυσκολία συγκέντρωσης μέχρι προβλήματα που αφορούν τη γενικότερη υγεία.

Και όπως δείχνουν νεότερα ερευνητικά δεδομένα, οι συνέπειες της στέρησης ύπνου μπορεί να φτάνουν ακόμη πιο μακριά, επηρεάζοντας ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο αποδίδουμε στις καθημερινές μας δραστηριότητες.

Μελέτη δείχνει ότι μόλις μία επιπλέον ώρα ύπνου μπορεί να αυξήσει τους βαθμούς των φοιτητών

Το τελευταίο διάστημα, πολλές μελέτες εξέτασαν τις επιπτώσεις του ανεπαρκούς ύπνου στους εφήβους. Πολλές από αυτές κατέληξαν στο ότι ο ποιοτικός ύπνος βελτιώνει τη συνολική ευημερία των σπουδαστών, ενώ η στέρησή του μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τους βαθμούς τους.

Σε μια μοναδική στο είδος της μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Political Economy, οι ερευνητές θέλησαν να εξετάσουν κατά πόσο η ενίσχυση των συνηθειών ύπνου μπορεί να επηρεάσει την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών. Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι μια στοχευμένη παρέμβαση, σχεδιασμένη να ενθαρρύνει τους φοιτητές να κοιμούνται περισσότερο, όχι μόνο αύξησε τη διάρκεια του ύπνου τους, αλλά οδήγησε και σε καλύτερες επιδόσεις στα μαθήματά τους.

Ο Osea Giuntella από το Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ δήλωσε: «Η έλλειψη ύπνου είναι εξαιρετικά συχνή στους νέους, ωστόσο τα πανεπιστήμια δυσκολεύονται να βρουν οικονομικούς τρόπους για να βελτιώσουν την απόδοση των φοιτητών. Από όσο γνωρίζουμε, αυτή είναι η πρώτη πειραματική έρευνα πεδίου που αποδεικνύει ότι η βελτίωση του ύπνου βελτιώνει την ακαδημαϊκή επίδοση».

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Στο πλαίσιο της έρευνας, ο Giuntella και οι συνεργάτες του μελέτησαν μια ομάδα 1.149 φοιτητών σε διάφορα στάδια του πειράματος.

Αρχική κατάσταση: Οι φοιτητές κοιμούνταν κατά μέσο όρο μόλις 6,6 ώρες κάθε νύχτα.

Συχνότητα έλλειψης ύπνου: Στο 29% των καθημερινών νυχτών, ο ύπνος τους ήταν λιγότερος από 6 ώρες.

«Αυτό που με ενθουσιάζει περισσότερο είναι ότι πρόκειται για σχετικά απλές παρεμβάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να προσαρμοστούν και να δοκιμαστούν σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα», πρόσθεσε ο Giuntella.

Στο στάδιο της παρέμβασης, όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν wearable trackers για την παρακολούθηση του ύπνου τους και χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες.

Στην ομάδα παρέμβασης (treatment group), οι φοιτητές ενθαρρύνθηκαν να κοιμούνται τουλάχιστον 7 ώρες τις καθημερινές. Λάμβαναν εξατομικευμένες υπενθυμίσεις για την ώρα κατάκλισης και λάμβαναν ένα μικρό χρηματικό κίνητρο εάν πετύχαιναν τον καθημερινό στόχο ύπνου.

Αντίθετα, η ομάδα ελέγχου (control group) απλώς φορούσε τα ρολόγια wearable trackers, χωρίς όμως να λάβει οδηγίες ή αμοιβή για την τροποποίηση των συνηθειών ύπνου της.

«Μας ενδιέφεραν δύο κύρια ερωτήματα», δήλωσε ο ερευνητής Osea Giuntella. «Πρώτον, αν μια απλή συμπεριφορική παρέμβαση θα μπορούσε να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν υγιεινότερες και πιο σταθερές συνήθειες ύπνου.

Δεύτερον, ενώ πολλές μελέτες είχαν καταγράψει μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του ύπνου και της ακαδημαϊκής απόδοσης, υπήρχαν πολύ λίγα αιτιώδη στοιχεία από πραγματικές συνθήκες με τη χρήση wearables που να αποδεικνύουν ότι η βελτίωση του ύπνου οδηγεί πράγματι σε καλύτερους βαθμούς».

Τα αποτελέσματα της μελέτης

Αύξηση διάρκειας ύπνου: Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, οι φοιτητές της ομάδας ελέγχου κοιμήθηκαν περισσότερο, εμφανίζοντας αύξηση 26% στα ποσοστά των νυχτών που πέτυχαν τον στόχο των 7 ωρών. Η συνολική διάρκεια ύπνου αυξήθηκε κατά 19 επιπλέον λεπτά ανά νύχτα.

Μακροπρόθεσμα οφέλη: Ακόμη και μετά το τέλος της παρέμβασης, οι φοιτητές αυτοί συνέχισαν να κοιμούνται περισσότερο σε σύγκριση με την αρχική τους κατάσταση (baseline), αν και η επίδραση μειώθηκε στα 8 επιπλέον λεπτά μόλις σταμάτησαν οι αμοιβές και οι υπενθυμίσεις.

«Μετά την πρώτη φάση της μελέτης το 2019, είχαμε μια εικόνα ότι η παρέμβαση βελτίωνε τον ύπνο και ότι ορισμένα αποτελέσματα παρέμεναν και μετά τη λήξη των κινήτρων», δήλωσε ο Giuntella. «Αλλά αυτό που πραγματικά μας έπεισε ότι είχαμε ανακαλύψει ευρήματα μεγάλης σημασίας ήταν όταν συνδέσαμε τα πειραματικά δεδομένα με τις επίσημες αναλυτικές βαθμολογίες των φοιτητών και διαπιστώσαμε βελτίωση στον μέσο όρο βαθμολογίας (GPA)».

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι φοιτητές της ομάδας παρέμβασης βελτίωσαν τη μέση απόδοσή τους στα μαθήματα κατά 0,075 έως 0,089 βαθμούς κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της παρέμβασης, ενώ μια παρόμοια θετική επίδραση διατηρήθηκε και το επόμενο εξάμηνο.

Παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα είναι σχετικά μέτρια και απαιτούν περαιτέρω επιβεβαίωση, το γεγονός ότι το πείραμα ύπνου απέδειξε βελτίωση της ακαδημαϊκής απόδοσης αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό εύρημα.

«Αυτό που με ενθουσιάζει περισσότερο είναι ότι πρόκειται για σχετικά απλές παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να προσαρμοστούν και να δοκιμαστούν σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα», κατέληξε ο Giuntella. «Όχι μόνο σε πανεπιστήμια, αλλά ενδεχομένως σε σχολεία και χώρους εργασίας».

Τα ευρήματα της μελέτης δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Political Economy.