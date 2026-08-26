Ροδόπη: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη νέα γυναικοκτονία στη Διαλαμπή

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Συγκλονισμένη παραμένει η χώρα από νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης. Μία 44χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε στη Διαλαμπή Ροδόπης, με τις Αρχές να συλλαμβάνουν τον 53χρονο εν διαστάσει σύζυγό της, ο οποίος κατηγορείται ότι τη μαχαίρωσε μέσα στο σπίτι της οικογένειας και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Πληροφορίες του enikos.gr αναφέρουν ότι η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας ήταν εκείνη που ειδοποίησε τις Αρχές, λέγοντας ότι «ο μπαμπάς σκότωσε τη μαμά».

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν την 44χρονη σοβαρά τραυματισμένη από μαχαίρι και τον 53χρονο αυτοτραυματισμένο. Ο άνδρας φέρεται επίσης να είχε καταναλώσει ποσότητα πετρελαίου, επιχειρώντας να αυτοκτονήσει.

Η γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, με το σοβαρότερο να εντοπίζεται στην περιοχή του λαιμού. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Το ζευγάρι, αλβανικής καταγωγής, είχε αποκτήσει τρία παιδιά, δύο ενήλικα και ένα ανήλικο.

Η δολοφονία σημειώθηκε ανήμερα των γενεθλίων της ανήλικης κόρης τους

Το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση το τελευταίο διάστημα, ενώ η 44χρονη εργαζόταν εποχικά, όπως αναφέρει το xronos.gr.

Η γυναίκα είχε επιστρέψει στη Διαλαμπή προκειμένου να γιορτάσει τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της, τα οποία ήταν την Τετάρτη.

Παράλληλα, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 53χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές. Το 2022, στο Ηράκλειο Κρήτης, είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της 44χρονης.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Συνελήφθη μεσημβρινές ώρες σήμερα (26-8-2026) σε οικισμό της Ροδόπης αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία σε βάρος της συζύγου του.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες σήμερα (26-08-2026), εντοπίστηκε αλλοδαπή από συγγενικό της πρόσωπο, εντός της οικίας της, σε οικισμό της Ροδόπης, φέροντας τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Άμεσα, αστυνομικοί προέβησαν σε συντονισμένες ενέργειες, καθώς και στην εξερεύνηση του χώρου τέλεσης του εγκλήματος, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του επίσης αλλοδαπού συζύγου της, ο οποίος φέρεται να την τραυμάτισε με μαχαίρι και στη συνέχεια να αυτοτραυματίστηκε. Ο φερόμενος δράστης μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σημειώνεται ότι το 2022, στο Ηράκλειο Κρήτης, ο φερόμενος δράστης είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος του θύματος.

Από τον χώρο κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.»