UEFA: Η ΑΕΚ έφερε την Ελλάδα μια ανάσα από την Τσεχία – Δείτε τη βαθμολογία

Η ΑΕΚ έκανε αυτό που έπρεπε απέναντι στη Λέφσκι Σόφιας, σφράγισε με εμφατικό τρόπο την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League και παράλληλα έδωσε πολύτιμη βαθμολογική ανάσα στην Ελλάδα στη μάχη για τη θέση της στη βαθμολογία της UEFA.

Η Ένωση πρόσθεσε συνολικά 1.400 βαθμούς στη συγκομιδή της χώρας μας. Οι 1.200 προήλθαν από την παρουσία της στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και οι υπόλοιποι 200 από τη νίκη της απέναντι στους Βούλγαρους. Παράλληλα, η ΑΕΚ εξασφάλισε 6.000 βαθμούς για τον δικό της συντελεστή.

Η ελληνική συγκομιδή φέρνει πλέον τη χώρα μας πιο κοντά στην Πολωνία και την Τσεχία. Η διαφορά από τους 11ους Τσέχους μειώθηκε σημαντικά, με την Ελλάδα να βρίσκεται πλέον σε απόσταση… τριψήφιου αριθμού βαθμών από την 11η θέση.

Κρίσιμες οι μάχες Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ

Η συνέχεια, πάντως, περνά από το Conference League, όπου Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ καλούνται να εξασφαλίσουν την πρόκριση στη League Phase. Ιδιαίτερα σημαντική για την ελληνική πλευρά είναι η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε, καθώς ενδεχόμενος αποκλεισμός της τσεχικής ομάδας θα σημαίνει ότι η Τσεχία θα συνεχίσει στην Ευρώπη με έναν εκπρόσωπο λιγότερο.

Ο Ολυμπιακός έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία του στη League Phase του Europa League, ενώ ο ΟΦΗ βρίσκεται σε θέση ισχύος μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ακόμη και σε περίπτωση ανατροπής από τους Βούλγαρους, πάντως, οι Κρητικοί έχουν ως «μαξιλάρι» το Conference League.

Η βαθμολογία της UEFA