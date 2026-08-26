Αλέσιο Λίσι για το Μπραν – ΠΑΟΚ: «Είμαστε έτοιμοι, ήρθαμε να ζήσουμε την πρόκληση»

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για την καθοριστική αναμέτρηση με την Μπραν στη Νορβηγία, όπου την Πέμπτη (27/8) θα διεκδικήσει την πρόκριση στη ρεβάνς του 1-1 της Τούμπας, για τα πλέι οφ του Conference League.

Ο Αλέσιο Λίσι, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου πριν από το παιχνίδι, υπογράμμισε ότι οι «ασπρόμαυροι» είναι έτοιμοι για την πρόκληση και εξέφρασε την αποφασιστικότητά τους να πάρουν το αποτέλεσμα που θα τους οδηγήσει στην επόμενη φάση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ψυχολογική και αγωνιστική κατάσταση της ομάδας, στις επιλογές του για την ενδεκάδα, στη διαχείριση του ρόστερ, αλλά και στη μεταγραφική υπόθεση του Ούγκρεσιτς.

«Είμαστε πολύ έτοιμοι γι’ αυτό το παιχνίδι»

Ερωτηθείς για την ετοιμότητα του ΠΑΟΚ και την πίεση που συνοδεύει μία τόσο κρίσιμη αναμέτρηση, ο Αλέσιο Λίσι δήλωσε: «Είμαστε έτοιμοι. Δεν υπάρχει καμία πίεση. Ήρθαμε να ζήσουμε την πρόκληση. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την πίεση. Είμαστε πολύ έτοιμοι γι’ αυτό το παιχνίδι».

Για την Μπραν και τις απαιτήσεις της ρεβάνς, ανέφερε: «Νιώθουμε ισχυροί στο πνευματικό κομμάτι. Παίζουμε με μία σκληρή και δύσκολη ομάδα. Όπως και στο πρώτο παιχνίδι, έτσι και στο αυριανό θα πρέπει να κοντρολάρουμε δύσκολες καταστάσεις και είμαστε αποφασισμένοι να πάρουμε την πρόκριση».

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε και στην αγκαλιά του Δημήτρη Πέλκα προς τον ίδιο μετά το γκολ που σημείωσε απέναντι στον Λεβαδειακό, τονίζοντας τη σημασία της ενότητας στο εσωτερικό της ομάδας: «Έχω τη χαρά να διαχειρίζομαι μια ομάδα με μεγάλες αξίες. Μια ενωμένη ομάδα. Αυτό είναι το κλειδί μας. Είναι χαρά μου να συνεργάζομαι με τον Πέλκα, που ξέρω την αξία του και το πόσο καλός παίκτης είναι».

Η εμπιστοσύνη στο ρόστερ

Ο Αλέσιο Λίσι στάθηκε επίσης στις επιλογές του για την ενδεκάδα και στο εκτεταμένο ροτέισον που πραγματοποίησε στον αγώνα με τον Λεβαδειακό, εξηγώντας ότι εμπιστεύεται όλους τους ποδοσφαιριστές του.

«Εμπιστεύομαι όλους τους παίκτες μου. Στο μυαλό μου έχω πάντα εμπιστοσύνη στο ρόστερ μου και με τον Λεβαδειακό ήταν μία καλή ευκαιρία να προχωρήσω σε εκτεταμένο ροτέισον. Είχαμε λίγες ημέρες πριν και το παιχνίδι με τη Μπραν και κάποιοι ήταν επιβαρυμένοι και δεν μπορούσαν να παίξουν. Όλοι όσοι έπαιξαν το αξίζουν και δεν πήραν τυχαία την ευκαιρία τους. Με δικαίωσαν όλοι για την επιλογή αυτή. Κάθε παίκτης που έπαιξε με τη Μπραν και τον Λεβαδειακό μού έδειξε πως είναι ικανός να παίξει και στο αυριανό παιχνίδι».

Σε ερώτηση για τη διαφορά στη φυσική κατάσταση των δύο ομάδων, με δεδομένο ότι η Μπραν βρίσκεται σε διαφορετικό στάδιο της αγωνιστικής περιόδου, απάντησε: «Σίγουρα είναι κάτι που το διαπίστωσα και στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της Τούμπας. Για εμάς είναι παιχνίδι-τελικός και ήρθαμε εδώ να παίξουμε όχι με τη φυσική κατάστασή μας, αλλά με την καρδιά μας».

Η αναφορά στη μεταγραφή του Ούγκρεσιτς

Τέλος, ο προπονητής του ΠΑΟΚ ρωτήθηκε για τη μεταγραφή του Ούγκρεσιτς και για το κατά πόσο οι μεταγραφικές κινήσεις της ομάδας συνδέονται με μια διαφορετική τακτική προσέγγιση στο μέλλον.

«Για μένα το πιο σημαντικό είναι να περάσουμε τη Μπραν. Εφόσον με το καλό γίνει η μεταγραφή, θα είναι σπουδαία και η επιλογή του παίκτη δείχνει μια κατεύθυνση στο πώς θα χτίσουμε την ομάδα».

Ο ΠΑΟΚ καλείται πλέον να μετατρέψει την αποφασιστικότητα που εξέφρασε ο προπονητής του σε αποτέλεσμα στον αγωνιστικό χώρο, με την πρόκριση να κρίνεται στη Νορβηγία μετά το ισόπαλο 1-1 του πρώτου αγώνα στην Τούμπα.