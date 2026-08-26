«Οι κόρες της Αρετής»: Δημήτρης Αποστολόπουλος και Σταύρος Τσουμάνης αποκαλύπτουν τους ρόλους τους

Ο Δημήτρης Αποστολόπουλος και ο Σταύρος Τσουμάνης, πρωταγωνιστούν στη νέα δραματική σειρά «Οι κόρες της Αρετής», που έρχεται το Φθινόπωρο στον Alpha.

Υποδύονται τον Ανδρέα και τον Κωνσταντίνο, αντίστοιχα, δύο από τους τέσσερις γιους του Λεωνίδα Κεχαγιά, δύο αδέλφια που έχουν μεγαλώσει μέσα σε μια οικογένεια όπου το καθήκον, οι προσδοκίες και οι ισορροπίες έχουν πάντα τον πρώτο λόγο.

Ο Ανδρέας, είναι ο πρωτότοκος γιος της οικογένειας Κεχαγιά. Ζει στη σκιά των προσδοκιών του πατέρα του και της πίεσης να αποδείξει την αξία του. Ευαίσθητος και χαμηλών τόνων, παλεύει ανάμεσα στο καθήκον και στη ζωή που πραγματικά θα ήθελε να ζει.

Ένας άνθρωπος που αναζητά τη δική του θέση μέσα στην οικογένεια.

Ο Κωνσταντίνος, είναι ο μεσαίος γιος της οικογένειας Κεχαγιά. Είναι σοβαρός, εσωστρεφής και βαθιά προσηλωμένος στο καθήκον. Έχει μάθει να ελέγχει τα συναισθήματά του και να βάζει πάντα τους άλλους πάνω από τον εαυτό του. Θα κληθεί να επιλέξει ανάμεσα στο καθήκον και σε όσα πραγματικά επιθυμεί.

Ο Δημήτρης Αποστολόπουλος, μάς συστήνει τον Ανδρέα:

«Υποδύομαι τον Ανδρέα Κεχαγιά. Αυτό που ζητούν όλοι από τον Ανδρέα είναι να διεκδικεί περισσότερα και ιδιαίτερα αυτά που του αξίζουν. Το θέμα είναι αν ο ίδιος δεν ξέρει αν τα θέλει πραγματικά όλα αυτά».

Δες το βίντεο:

Ο Σταύρος Τσουμάνης, μάς συστήνει τον Κωνσταντίνο:

«Υποδύομαι τον Κωνσταντίνο, τον μεσαίο γιο της οικογένειας Κεχαγιά. Ένα παιδί που έχει μάθει να κρατάει τις ισορροπίες στην οικογένεια. Όποτε γίνεται κάποιο λάθος περιμένουν από αυτόν να το διορθώσει… Κάποια στιγμή πρέπει να βρει χώρο και για τα δικά του θέλω…».

Δες το βίντεο:

«Οι κόρες της Αρετής», έρχεται το φθινόπωρο στον Alpha

Συμμετέχουν: Μαριάννα Τουμασάτου, Γιάννος Περλέγκας, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Γιούλη Τσαγκαράκη, Σταύρος Τσουμάνης, Ασημένια Βουλιώτη, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Γιώργος Ζιάκας, Γεωργία Μεσαρίτη, Ιάσονας Χρόνης, Δώρα Χρυσικού, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Φώτης Πετρίδης, Ευφυμία Καλογιάννη, Μαριάννα Πουρέγκα, Δανάη Καλούτσα, Αθηνά Ροδίτου, Φοίβος Παπακώστας, Μελίνα Βαμπούλα, Χρύσα Κλούβα, Ηλέκτρα Γεννατά.

Στο ρόλο της Καιτούλας η Μάνια Παπαδημητρίου

Στο ρόλο της Έφης η Αλεξία Καλτσίκη

Στο ρόλο της Αφροδίτης η Ράνια Σχίζα

Σενάριο: Κατερίνα Γιαννάκου

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Κωνσταντάτος

Παραγωγή: Pedio Productions