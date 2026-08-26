UEFA: Προς άρση η απειλή μποϊκοτάζ των διοργανώσεων της FIFA

Προς την άρση της απειλής μποϊκοτάζ των διοργανώσεων της FIFA οδεύει η UEFA, καθώς έχει λάβει διαβεβαιώσεις ότι η επίμαχη πρόταση για πώληση μεριδίων σε Παγκόσμια Κύπελλα και άλλες κορυφαίες διοργανώσεις δεν πρόκειται να επανέλθει, όπως μεταδίδουν πηγές του Reuters που έχουν γνώση των διαπραγματεύσεων.

Οι αξιωματούχοι της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας αναμένεται να ενημερώσουν την Εκτελεστική Επιτροπή, καθώς και τους προέδρους των περισσότερων εθνικών ομοσπονδιών-μελών, σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Αυγούστου στο Μονακό, στο περιθώριο της κλήρωσης της League Phase του Champions League. Εκεί αναμένεται να επισημανθεί ότι οι όροι που είχε θέσει η UEFA για την άρση της απειλής μποϊκοτάζ έχουν πλέον ικανοποιηθεί.

Η απόσυρση της πρότασης και οι εγγυήσεις

Η εξέλιξη έρχεται μετά την απόφαση της FIFA τον Ιούλιο να αποσύρει την πρόταση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις 55 ευρωπαϊκές ομοσπονδίες. Η UEFA είχε ζητήσει όχι μόνο την οριστική απόσυρσή της, αλλά και διαβεβαιώσεις ότι παρόμοιο σχέδιο δεν θα επανέλθει στο μέλλον.

Η αντιπαράθεση, ωστόσο, έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στις σχέσεις μεταξύ των κορυφαίων ποδοσφαιρικών φορέων και έχει εντείνει την πίεση προς τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο. Σε αυτό το κλίμα, η Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FIGC) ανακοίνωσε ότι αποσύρει τη στήριξή της προς τον Ινφαντίνο ενόψει των προεδρικών εκλογών της FIFA, που έχουν προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2027.

Η FIGC υποστήριξε ότι η απόφασή της αποτυπώνει με «ξεκάθαρο και διαφανή τρόπο» τη θέση της και βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με την UEFA και τον πρόεδρό της, Αλεξάντερ Τσέφεριν, αναφορικά με τις πρόσφατες πρωτοβουλίες του Ινφαντίνο για τη διακυβέρνηση και την ανάπτυξη των διεθνών διοργανώσεων.

Πίεση στον Ινφαντίνο

Ο πρόεδρος της FIFA βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με αυξανόμενες αντιδράσεις από τρεις συνομοσπονδίες, την UEFA, την AFC και την CONCACAF, ενώ στους κόλπους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου έχει φτάσει να συζητείται ακόμη και το ενδεχόμενο πρότασης μομφής. Ο Ινφαντίνο διεκδικεί τέταρτη θητεία στην προεδρία της FIFA, με τις ενδείξεις να προμηνύουν μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση.

Παράλληλα, η FIFA διαβεβαίωσε ότι όλες οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση θα λάβουν κανονικά μέρος στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών Κ20, το οποίο θα φιλοξενηθεί τον επόμενο μήνα στην Πολωνία. Η διοργάνωση αποτελεί την πρώτη μεγάλη διεθνή εκδήλωση που θα μπορούσε να επηρεαστεί από τη διαμάχη.

«Η FIFA είναι ικανοποιημένη που όλες οι ομάδες που προκρίθηκαν θα συμμετάσχουν στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών Κ20», δήλωσε εκπρόσωπος της ομοσπονδίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η FIFA παραμένει προσηλωμένη στην ανάπτυξη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και στη συνεργασία με τις συνομοσπονδίες και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς.

Πηγή με γνώση των συζητήσεων ανέφερε στο Reuters ότι η απόφαση της UEFA δεν συνιστά υποχώρηση, αλλά επιλογή ώστε να μην στερηθούν οι νεαροί αθλητές μια σημαντική ευκαιρία στην καριέρα τους. Όπως σημείωσε, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία προτίθεται να συνεχίσει να ασκεί πίεση προς τη FIFA για αλλαγές στη λειτουργία και τη διακυβέρνησή της.