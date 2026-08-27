Υεμένη: Βαλλιστικοί πύραυλοι των Χούθι έπληξαν το λιμάνι αλ-Μάχα

Φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους κατά του λιμανιού αλ-Μάχα (Μόκα) στην Υεμένη, με τουλάχιστον τρεις να πλήττουν την περιοχή του λιμανιού και έναν στη διασταύρωση Αλ-Μπάρα. Παράλληλα, πέντε πύραυλοι έπεσαν στην περιοχή Αλ-Χοκάχα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία για ζημιές ή θύματα, ούτε ανάληψη ευθύνης από τους Χούθι.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους κατά του λιμανιού αλ-Μάχα (Μόκα) στην Υεμένη, σύμφωνα με πηγή του υεμενίτικου στρατού.
  • Τουλάχιστον τρεις πύραυλοι έπληξαν την περιοχή του λιμανιού, ενώ ένας ακόμη κατέπεσε προς την κατεύθυνση της διασταύρωσης Αλ-Μπάρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία για ζημιές ή τυχόν θύματα.
  • Παράλληλα, τουλάχιστον πέντε πύραυλοι έπεσαν στην περιοχή Αλ-Χοκάχα, στην επαρχία Χοντέιντα, με τις ίδιες πηγές να αναφέρουν ότι εκτοξεύθηκαν από περιοχές που ελέγχουν οι Χούθι.

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Βαλλιστικούς πυραύλους κατά του λιμανιού αλ-Μάχα (Μόκα) στην Υεμένη εκτόξευσαν την Τετάρτη οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι, σύμφωνα με πηγή του υεμενίτικου στρατού που μίλησε στο Al Jazeera.

Τουλάχιστον τρεις πύραυλοι έπληξαν την περιοχή του λιμανιού, ενώ ένας ακόμη κατέπεσε προς την κατεύθυνση της διασταύρωσης Αλ-Μπάρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία για τις ζημιές ή για τυχόν θύματα από την επίθεση. Οι Χούθι, από την πλευρά τους, δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη για την εκτόξευση των πυραύλων.

Παράλληλα, τουλάχιστον πέντε πύραυλοι έπεσαν στην περιοχή Αλ-Χοκάχα, στην επαρχία Χοντέιντα, στις δυτικές ακτές της Υεμένης.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από περιοχές που ελέγχουν οι Χούθι, ανατολικά της Ταΐζ.

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