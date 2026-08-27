Υεμένη: Βαλλιστικοί πύραυλοι των Χούθι έπληξαν το λιμάνι αλ-Μάχα

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Βαλλιστικούς πυραύλους κατά του λιμανιού αλ-Μάχα (Μόκα) στην Υεμένη εκτόξευσαν την Τετάρτη οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι, σύμφωνα με πηγή του υεμενίτικου στρατού που μίλησε στο Al Jazeera.

Τουλάχιστον τρεις πύραυλοι έπληξαν την περιοχή του λιμανιού, ενώ ένας ακόμη κατέπεσε προς την κατεύθυνση της διασταύρωσης Αλ-Μπάρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία για τις ζημιές ή για τυχόν θύματα από την επίθεση. Οι Χούθι, από την πλευρά τους, δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη για την εκτόξευση των πυραύλων.

Houthi Forces fired numerous ballistic missiles towards the port of Al-Mokha. The target of the attack are Saudi-backed militants in Yemen. pic.twitter.com/OJCDv9O5QR — World Source News (@Worldsource24) August 26, 2026

Παράλληλα, τουλάχιστον πέντε πύραυλοι έπεσαν στην περιοχή Αλ-Χοκάχα, στην επαρχία Χοντέιντα, στις δυτικές ακτές της Υεμένης.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από περιοχές που ελέγχουν οι Χούθι, ανατολικά της Ταΐζ.