«Happy Day»: Πρεμιέρα για τη 14η σεζόν στον Alpha

Η αγαπημένη πρωινή εκπομπή «Happy Day» επιστρέφει στον Alpha για την 14η σεζόν, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να δίνει την πρώτη «καλημέρα». Η εκπομπή υπόσχεται να προσφέρει και πάλι θετική ενέργεια, χαμόγελα, αποκλειστικές συνεντεύξεις και ζωντανές συνδέσεις στους τηλεθεατές.

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Happy Day
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η πιο αγαπημένη πρωινή παρέα επιστρέφει για 14η σεζόν στον Alpha.
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή δίνει το έναυσμα για μία ημέρα γεμάτη θετική ενέργεια, χαμόγελα, χρώμα και ζωντάνια.
  • Αποκλειστικές συνεντεύξεις, ζωντανές συνδέσεις και υψηλή δόση θετικής ενέργειας συνθέτουν ξανά το επιτυχημένο παζλ του “Happy Day”.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η πιο αγαπημένη πρωινή παρέα επιστρέφει για 14η σεζόν στον Alpha για να κάνει τα πρωινά μας πιο φωτεινά, πιο αισιόδοξα, πιο… Happy!

H πρώτη “καλημέρα” της Σταματίνας Τσιμτσιλή δίνει το έναυσμα για μία ημέρα γεμάτη θετική ενέργεια, χαμόγελα, χρώμα και ζωντάνια.

Αποκλειστικές συνεντεύξεις, ζωντανές συνδέσεις, διασκεδαστικά απρόοπτα και υψηλή δόση θετικής ενέργειας συνθέτουν ξανά το επιτυχημένο παζλ του “Happy Day” που συνεχίζει να αποτελεί την πιο φωτεινή και αισιόδοξη συνήθεια των τηλεθεατών κάθε πρωί.

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