«Happy Day»: Πρεμιέρα για τη 14η σεζόν στον Alpha

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Η πιο αγαπημένη πρωινή παρέα επιστρέφει για 14η σεζόν στον Alpha για να κάνει τα πρωινά μας πιο φωτεινά, πιο αισιόδοξα, πιο… Happy!

H πρώτη “καλημέρα” της Σταματίνας Τσιμτσιλή δίνει το έναυσμα για μία ημέρα γεμάτη θετική ενέργεια, χαμόγελα, χρώμα και ζωντάνια.

Αποκλειστικές συνεντεύξεις, ζωντανές συνδέσεις, διασκεδαστικά απρόοπτα και υψηλή δόση θετικής ενέργειας συνθέτουν ξανά το επιτυχημένο παζλ του “Happy Day” που συνεχίζει να αποτελεί την πιο φωτεινή και αισιόδοξη συνήθεια των τηλεθεατών κάθε πρωί.

Δείτε το τρέιλερ: