Γάζα: Πάνω από 100 Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές τις τελευταίες δύο βδομάδες

Ο υπηρεσιακός ειδικός συντονιστής του ΟΗΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, Ραμίζ Αλακμπάροφ, ανέφερε ότι τουλάχιστον 100 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 400 τραυματιστεί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας από τις 12 Αυγούστου. Κατά την ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας, τόνισε την άθλια ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, παρά την εκεχειρία σχεδόν ενός έτους, και την κλιμάκωση της βίας.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Γάζα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 100 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 400 έχουν τραυματιστεί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας από τις 12 Αυγούστου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.
  • Ο υπηρεσιακός ειδικός συντονιστής του ΟΗΕ, Ραμίζ Αλακμπάροφ, έκανε την αναφορά αυτή κατά την ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας, σε συνεδρίαση που επικεντρώθηκε στην κλιμάκωση της βίας στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.
  • Ο Αλακμπάροφ περιέγραψε με μελανά χρώματα την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, τονίζοντας ότι «οι συνθήκες στη Γάζα παραμένουν άθλιες παρά την σχεδόν ενός έτους εκεχειρία».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τουλάχιστον 100 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 400 έχουν τραυματιστεί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας από τις 12 Αυγούστου, σύμφωνα με τον υπηρεσιακό ειδικό συντονιστή του ΟΗΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, Ραμίζ Αλακμπάροφ.

Ο αξιωματούχος του ΟΗΕ έκανε τη σχετική αναφορά κατά την ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας, σε συνεδρίαση που επικεντρώθηκε στην κλιμάκωση της βίας στη Γάζα και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Κατά την ενημέρωση των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Αλακμπάροφ περιέγραψε με μελανά χρώματα την ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι συνθήκες στη Γάζα παραμένουν άθλιες παρά την σχεδόν ενός έτους εκεχειρία», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της κατάστασης για τον άμαχο πληθυσμό.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ