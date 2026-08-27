Γάζα: Πάνω από 100 Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές τις τελευταίες δύο βδομάδες

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Τουλάχιστον 100 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 400 έχουν τραυματιστεί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας από τις 12 Αυγούστου, σύμφωνα με τον υπηρεσιακό ειδικό συντονιστή του ΟΗΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, Ραμίζ Αλακμπάροφ.

Ο αξιωματούχος του ΟΗΕ έκανε τη σχετική αναφορά κατά την ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας, σε συνεδρίαση που επικεντρώθηκε στην κλιμάκωση της βίας στη Γάζα και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Κατά την ενημέρωση των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Αλακμπάροφ περιέγραψε με μελανά χρώματα την ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι συνθήκες στη Γάζα παραμένουν άθλιες παρά την σχεδόν ενός έτους εκεχειρία», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της κατάστασης για τον άμαχο πληθυσμό.