Νεπάλ: 34 Αυστραλοί αγνοούνται μετά τις φονικές πλημμύρες στα σύνορα με το Θιβέτ

Τουλάχιστον 34 Αυστραλοί αγνοούνται μετά τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, με τον Αυστραλό πρωθυπουργό, Άντονι Αλμπανέζι, να δηλώνει ότι είναι δύσκολο να εξασφαλιστούν πληροφορίες λόγω των περιορισμένων πόρων. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 160, ενώ εκατοντάδες άλλοι αγνοούνται ή νοσηλεύονται τόσο στο Νεπάλ όσο και στην κινεζική πλευρά των συνόρων.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολιτική

Νεπάλ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 34 Αυστραλοί αγνοούνται μετά τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, στην Κίνα.
  • Ο Αυστραλός πρωθυπουργός, Άντονι Αλμπανέζι, δήλωσε: «Το Νεπάλ είναι αναπτυσσόμενη χώρα, δεν υπάρχουν οι πόροι που θα κινητοποιούσαμε σε συμβάν αυτού του τύπου στην Αυστραλία» και «είναι δύσκολο να εξασφαλίσουμε πληροφορίες».
  • Ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 160, ενώ στην Κίνα αγνοούνται 265 άτομα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τουλάχιστον 34 Αυστραλοί αγνοούνται μετά τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, στην Κίνα, δήλωσε σήμερα ο Αυστραλός πρωθυπουργός, Άντονι Αλμπανέζι.

«Το Νεπάλ είναι αναπτυσσόμενη χώρα, δεν υπάρχουν οι πόροι που θα κινητοποιούσαμε σε συμβάν αυτού του τύπου στην Αυστραλία» και «είναι δύσκολο να εξασφαλίσουμε πληροφορίες», δήλωσε κατά τη διάρκεια συζήτησης ο πρωθυπουργός των Εργατικών.

«Σκεφτόμαστε όλους αυτούς που ανησυχούν σήμερα για τους δικούς τους», συμπλήρωσε.

Ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 160, με 157 σορούς να έχουν ανασυρθεί στο Νεπάλ και τρεις θανάτους να έχουν καταγραφεί στην κινεζική πλευρά των συνόρων. Παράλληλα, περισσότεροι από 40 άνθρωποι νοσηλεύονται στο Νεπάλ, ενώ στην Κίνα αγνοούνται 265 άτομα.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ