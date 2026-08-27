Νεπάλ: 34 Αυστραλοί αγνοούνται μετά τις φονικές πλημμύρες στα σύνορα με το Θιβέτ

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Τουλάχιστον 34 Αυστραλοί αγνοούνται μετά τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, στην Κίνα, δήλωσε σήμερα ο Αυστραλός πρωθυπουργός, Άντονι Αλμπανέζι.

«Το Νεπάλ είναι αναπτυσσόμενη χώρα, δεν υπάρχουν οι πόροι που θα κινητοποιούσαμε σε συμβάν αυτού του τύπου στην Αυστραλία» και «είναι δύσκολο να εξασφαλίσουμε πληροφορίες», δήλωσε κατά τη διάρκεια συζήτησης ο πρωθυπουργός των Εργατικών.

«Σκεφτόμαστε όλους αυτούς που ανησυχούν σήμερα για τους δικούς τους», συμπλήρωσε.

Ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 160, με 157 σορούς να έχουν ανασυρθεί στο Νεπάλ και τρεις θανάτους να έχουν καταγραφεί στην κινεζική πλευρά των συνόρων. Παράλληλα, περισσότεροι από 40 άνθρωποι νοσηλεύονται στο Νεπάλ, ενώ στην Κίνα αγνοούνται 265 άτομα.