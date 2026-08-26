«Πράσινες Ανάσες στην Αττική»: Πρόγραμμα 60,4 εκατ. ευρώ για 13 αναπλάσεις σε πάρκα, πλατείες και δημόσιους χώρους

Πράσινες παρεμβάσεις σε 13 Δήμους της Αττικής δρομολογεί το υπουργείο Περιβάλλοντος μαζί με την Περιφέρεια Αττικής και το Πράσινο Ταμείο. Σκοπός των παρεμβάσεων είναι η δημιουργία περισσότερων πράσινων χώρων και η αναβάθμιση των υφιστάμενων σε μια ακόμη προσπάθεια ανάσχεσης των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός των παρεμβάσεων είναι 60,4 εκατ. ευρώ.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αναπλάσεις πλατειών και πάρκων, δημιουργία και αναβάθμιση χώρων πρασίνου, νέες φυτεύσεις, πεζοδρόμια και διαδρομές περιπάτου, ποδηλατοδρόμους, χώρους άθλησης και αναψυχής, σύγχρονο αστικό εξοπλισμό και ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό. Παράλληλα, ενσωματώνουν σύγχρονες λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, βιοκλιματικά υλικά, συστήματα άρδευσης, βιώσιμη διαχείριση των ομβρίων και παρεμβάσεις που βελτιώνουν το μικροκλίμα.

Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις είναι οι εξής:

Αισθητική και βιοκλιματική αναβάθμιση του Θεάτρου Βράχων – Λόφου Κοπανά στους Δήμους Βύρωνα και Δάφνης – Υμηττού

στους Δήμους Βύρωνα και Δάφνης – Υμηττού Βιοκλιματική ανάπλαση του πάρκου Χαλικάκι στον Δήμο Ηλιούπολης

στον Δήμο Ηλιούπολης Επέκταση του ποδηλατόδρομου στην οδό 25ης Μαρτίου στο Δήμο Βριλησσίων

στην οδό 25ης Μαρτίου στο Δήμο Βριλησσίων Αναβάθμιση αστικών περιοχών και ενίσχυση του πρασίνου στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης

του στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης Ανάπλαση των οδών Ηρακλείου και Μπιζανίου στο Δήμο Μεταμόρφωσης

Ανάπλαση των οδών Τατοΐου και Γεωργίου Παπανδρέου στο Δήμο Μεταμόρφωσης

Φυτοτεχνική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στον Δήμο Χαλανδρίου

στον Δήμο Χαλανδρίου Αναβάθμιση του Οικογενειακού Πάρκου 208 στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης

Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Πεδουλά – Κύπρου στον Δήμο Παιανίας

Ανάπλαση της πλατείας Λ. Στάμου στη Μαγούλα, στον Δήμο Ελευσίνας

Ανάδειξη της Μαραθώνιας Διαδρομής και συναφείς παρεμβάσεις στον Δήμο Μαραθώνα

και συναφείς παρεμβάσεις στον Δήμο Μαραθώνα Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων επί της Λεωφόρου Δεκελείας στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας–Νέας Χαλκηδόνας

επί της Λεωφόρου Δεκελείας στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας–Νέας Χαλκηδόνας Ανάπλαση της πλατείας Δημητρακού και ενίσχυση του πρασίνου στον Δήμο Ραφήνας–Πικερμίου.

Παπασταύρου: Κάνουμε κάθε γειτονιά πιο πράσινη και πιο ανθρώπινη

Παρουσιάζοντας την φιλοσοφία των παρεμβάσεων ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης είπε: «Η πόλη αλλάζει όταν αλλάζει η ποιότητα ζωής των πολιτών καθημερινά. Όταν μια γειτονιά αλλάζει και γίνεται πιο πράσινη, πιο ανθρώπινη, πιο όμορφη. Αλλάζει όταν ένα πάρκο αναβαθμίζεται, όπως το πάρκο Χαλικάκι στην Ηλιούπολη. Αλλάζει όταν ένας δημόσιος χώρος ενισχύεται και γίνεται τόπος συνάντησης, αθλητισμού και πολιτισμού, όπως για παράδειγμα το εμβληματικό Θέατρο Βράχων στο Βύρωνα και στο Δήμο Δάφνης – Υμηττού».

«Αυτή είναι η ουσία του έργου ‘Πράσινες Ανάσες για την Αττική’. Δίνουμε 60 εκατομμύρια ευρώ σε 13 Δήμους, για να βοηθήσουμε τους δήμους σε ολόκληρη την Αττική να κάνουν πιο πράσινες τις γειτονιές τους», υπογράμμισε ο Σταύρος Παπασταύρος. «Ενώνουμε δυνάμεις με τον Περιφερειάρχη Αττικής, και διαχρονικά στενό μου φίλο Νίκο Χαρδαλιά, το Πράσινο Ταμείο και τον Πρόεδρό του, Γιάννη Ανδρουλάκη και τους Δημάρχους. Κάνουμε τον σχεδιασμό πράξη και την πράξη έργα, για καλύτερη ποιότητα ζωής για τους δημότες της Αττικής», κατέληξε στην τοποθέτησή του.

Χαρδαλιάς: Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των πόλεων

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι «μέσω του προγράμματος επιτυγχάνεται η ουσιώδης αναζωογόνηση δήμων του Λεκανοπεδίου με αυξημένες περιβαλλοντικές ανάγκες, επισημαίνοντας ότι η δράση έχει σχεδιαστεί με τρόπο συνεκτικό, που «θα συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων και στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης».

Στο ίδιο πνεύμα, ο Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε πως «όλες οι παρεμβάσεις θα ακολουθούν πιστά τις ευρωπαϊκές ποιοτικές προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας απόλυτη προσβασιμότητα». «Οι ‘Πράσινες Ανάσες’ έρχονται να συμπληρώσουν το πρόγραμμα 352 μεγάλων έργων και παρεμβάσεων που υλοποιεί η περιφερειακή αρχή με ορίζοντα το 2028», υπογράμμισε. «Ανάμεσα σε αυτά, περιλαμβάνονται 64 έργα ενίσχυσης του πρασίνου και των αστικών υποδομών, με προϋπολογισμό 311 εκατομμύρια ευρώ», σημείωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς.

Επανεκκινεί η ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου

Ο ίδιος έκανε ειδική αναφορά στο νέο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον» στον Φαληρικό Όρμο, χαρακτηρίζοντάς το ως «κορυφαίο» έργο ανάμεσα σε αυτά που εντάσσονται στην ανάπλαση των πάρκων της Περιφέρειας. Ο προϋπολογισμός για το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον» ανέρχεται στα 40 εκατ. ευρώ και το έργο επανεκκινεί μετά από χρόνια στασιμότητας. Ο Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε, μάλιστα, ότι θα , η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο για την εκκίνηση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου, παρουσία του Πρωθυπουργού.

Τέλος, ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, Γιάννης Ανδρουλάκης, δήλωσε: «Είμαστε χαρούμενοι και υπερήφανοι για την ένταξη 13 σημαντικών έργων που αναπλάθουν το αστικό περιβάλλον της Αττικής και έχουν ταυτόχρονα και αναπτυξιακό πρόσημο. Υπό την καθοδήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σε αγαστή συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής θα συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις για την υλοποίηση των έργων αυτών».