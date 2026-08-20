Χαρδαλιάς: Θωρακίζουμε αντιπλημμυρικά και το Παλαιό Φάληρο – Οι νέες παρεμβάσεις

Τη σύμβαση για την υλοποίηση στοχευμένων αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων απορροής όμβριων σε ευάλωτες περιοχές του Παλαιού Φαλήρου, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, με τον δήμαρχο Γιάννη Φωστηρόπουλο και εκπρόσωπο του αναδόχου.

Το έργο θα περατωθεί έως τα μέσα του 2027

Το έργο χρηματοδοτείται με 827 χιλ. ευρώ από ίδιους πόρους της περιφέρειας και θα περατωθεί έως τα μέσα του 2027, προσφέροντας αποτελεσματική θωράκιση σε σημεία που είχαν σημειωθεί προβλήματα κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων.

Στο πλαίσιο των εργασιών θα συμπληρωθεί ή θα επεκταθεί το δίκτυο ομβρίων σε τμήματα της Λ. Αμφιθέας και των οδών Αχιλλέως, Ενδυμίωνος, Τρίτωνος, Ομήρου και Ελ. Βενιζέλου.

Επίσης, προβλέπεται και η διαμόρφωση τμήματος μήκους 1.758 μέτρων σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, πλάτους 3,50 μέτρων, με μικτή κίνηση οχημάτων και ποδηλάτων σε επιτρεπόμενη ταχύτητα 20 χλμ/ώρα. Παράλληλα, θα ανακατασκευαστεί το οδόστρωμα, η νησίδα διαχωρισμού της λεωφόρου και το πεζοδρόμιο, το οποίο θα διαπλατυνθεί, ώστε να επιτρέπει την ασφαλή μετακίνηση πεζών και ΑμεΑ. Επίσης, θα τοποθετηθεί νέος ηλεκτροφωτισμός και αστικός εξοπλισμός, θα γίνουν φυτεύσεις πρασίνου και θα δημιουργηθούν 154 θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης, καθώς και χώροι στάθμευσης δίκυκλων και ποδηλάτων.

Τι δήλωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς

«Πριν από έναν χρόνο ακριβώς, είχα επισκεφθεί το Π. Φάληρο και μαζί με τον αγαπημένο φίλο Γιάννη Φωστηρόπουλο, είχαμε εξετάσει τα χρονοδιαγράμματα για την όσο το δυνατόν ταχύτερη υλοποίηση στον Δήμο αναγκαίων έργων 7 εκ. ευρώ – μεταξύ αυτών και οι σημειακές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις.

Με την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, άλλη μια δέσμευσή μας προς του πολίτες της όμορφης αυτής γειτονιάς, παίρνει πλέον σάρκα και οστά» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς.

Ο περιφερειάρχης Αττικής πρόσθεσε: «Η αντιπλημμυρική προστασία δεν αποτελεί για εμάς μια αποσπασματική επιλογή, αλλά κεντρικό πυλώνα του σχεδίου μας για μια πιο ανθεκτική και ασφαλή Αττική. Από τα 352 μεγάλα έργα και παρεμβάσεις που υλοποιούμε, τα 64 αφορούν την αντιπλημμυρική και αντιπυρική θωράκιση, με συνολικό προϋπολογισμό που προσεγγίζει τα 508 εκατ. ευρώ. Ήδη το 67,19% των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας έχει ολοκληρωθεί, εκτελείται ή βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης. Κατευθύνουμε τους διαθέσιμους πόρους εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη και άμεσο όφελος για τις τοπικές κοινωνίες. Με σχέδιο, συνέπεια και στενή συνεργασία με τους Δήμους, προχωρούμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις που προστατεύουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και κρίσιμες υποδομές απέναντι στις ολοένα εντονότερες συνέπειες της κλιματικής κρίσης».

Από πλευράς του, ο κ. Φωστηρόπουλος χαρακτήρισε τη σύμβαση «σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας του Παλαιού Φαλήρου. Σε μια εποχή κατά την οποία οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης γίνονται όλο και πιο έντονες, η πρόληψη και η θωράκιση της πόλης μας αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα. Με σχέδιο, συνεργασία και ουσιαστικά έργα, ενισχύουμε την ασφάλεια των κατοίκων, προστατεύουμε τις περιουσίες και βελτιώνουμε την ανθεκτικότητα των υποδομών μας».