Ιός Δυτικού Νείλου: «Καλπάζουν» τα κρούσματα – Τι λέει ο καθηγητής επιδημιολογίας Γκίκας Μαγιορκίνης

Συνεχίζεται η αυξητική τάση που καταγράφουν τα νέα περιστατικά της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, στη χώρα μας. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν και δηλώθηκαν 47 νέα εγχώρια κρούσματα της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ, έχει διαγνωσθεί, επίσης, ένα ακόμη κρούσμα της λοίμωξης, με σύνθετο ιστορικό μετακινήσεων (και σε ενδημική χώρα του εξωτερικού), για το οποίο η πιθανή χώρα έκθεσης παραμένει απροσδιόριστη, και το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην περαιτέρω ανάλυση.

Συνολικά, κατά την περίοδο 2026, έως τις 19/08/2026, έχουν καταγραφεί δεκατρείς (13) θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, ηλικίας άνω των 65 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων: 82 έτη, εύρος: 66 – 91 έτη).

Από την αρχή της περιόδου 2026, μέχρι τις 19/08/2026 (έως τις 11.00πμ), έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά εκατόν πενήντα επτά (157) εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα εκατόν δεκαέξι (116) κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και σαράντα ένα (41) κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Τα περισσότερα κρούσματα εξακολουθούν να καταγράφονται περισσότερο στην ανατολική Αττική, αλλά η λοίμωξη είναι παρούσα στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας.

Γκίκας Μαγιορκίνης: «Οι περισσότεροι δεν θα καταλάβουν ότι μολύνθηκαν», πότε ανησυχούμε

Σημαντική δραστηριότητα του ιού του Δυτικού Νείλου, καταγράφεται φέτος στη χώρα, με την Ανατολική Αττική, να βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αύξηση των κρουσμάτων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ η περίοδος κυκλοφορίας του ιού δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Μιλώντας για την έξαρση, ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, επισήμανε ότι φέτος παρατηρείται αυξημένη δραστηριότητα του ιού, με επίκεντρο κυρίως τους δήμους του Μαρκόπουλου και των Σπάτων.

Όπως εξήγησε, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με βεβαιότητα η αιτία της έξαρσης. Υπενθύμισε, ωστόσο, ότι τα κουνούπια προσβάλλονται από μολυσμένα πτηνά, κυρίως από κορακοειδή, όπως κοράκια, καρακάξες και κίσσες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η παρουσία αυξημένων κρουσμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές δείχνει ότι πιθανότατα υπάρχουν εκεί μολυσμένοι πληθυσμοί πτηνών. Ένα από τα πιθανά σενάρια που ανέφερε συνδέεται με τη μετατόπιση πτηνών μετά τον τυφώνα Daniel το 2023, όταν η Θεσσαλία, βρισκόταν στο επίκεντρο της δραστηριότητας του ιού.

Οι περισσότεροι δεν θα καταλάβουν ότι μολύνθηκαν

Ο Γκίκας Μαγιορκίνης εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς την πορεία της λοίμωξης, στη μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων, που μολύνονται.

Όπως είπε, οι περισσότεροι θα περάσουν τη λοίμωξη χωρίς καν να το αντιληφθούν, ενώ η προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος αφορά περίπου έναν στους 150 ανθρώπους που μολύνονται.

Στις σοβαρές περιπτώσεις, όμως, η κλινική εικόνα μπορεί να είναι έντονη και να απαιτεί άμεση νοσηλεία. Συμπτώματα όπως υψηλός πυρετός, έντονος πονοκέφαλος, λήθαργος, φωτοφοβία, σπασμοί ή παράλυση μπορεί να υποδηλώνουν προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος και απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου και η αντιμετώπιση είναι υποστηρικτική, ανάλογα με την κλινική εικόνα του ασθενούς.

Πότε εμφανίζονται τα συμπτώματα

Ο καθηγητής σημείωσε ότι τα σοβαρά περιστατικά είναι εκείνα που χρειάζονται ειδικό διαγνωστικό έλεγχο. Η χρονική περίοδος από το τσίμπημα ενός μολυσμένου κουνουπιού έως την εμφάνιση συμπτωμάτων μπορεί να διαφέρει και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα συμπτώματα είναι δυνατόν να εμφανιστούν ακόμη και έως δύο εβδομάδες αργότερα.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κάποια χαρακτηριστική εικόνα στο δέρμα που να δείχνει αν ένα τσίμπημα προήλθε από μολυσμένο κουνούπι.

Η αντίδραση στο δέρμα οφείλεται στο σάλιο του κουνουπιού και στην αλλεργική αντίδραση που μπορεί να προκαλέσει, όχι στην παρουσία του ιού.

Γιατί έχει σημασία η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων

Αναφερόμενος στη σημασία της καταγραφής των κρουσμάτων ανά περιοχή, ο Γκίκας Μαγιορκίνης τόνισε, ότι η γεωγραφική αναφορά έχει νόημα, καθώς τα κουνούπια δεν μετακινούνται σε πολύ μεγάλες αποστάσεις.

Έτσι, η αυξημένη δραστηριότητα σε συγκεκριμένες περιοχές αποτελεί ένδειξη ότι οι κάτοικοι εκεί πρέπει να είναι ακόμη πιο προσεκτικοί και να λαμβάνουν αυξημένα μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών.

Όπως τονίζει ο καθηγητής, η μεγάλη πλειονότητα των μολύνσεων δεν οδηγεί σε σοβαρή νόσηση. Ωστόσο, η εμφάνιση έντονων νευρολογικών συμπτωμάτων απαιτεί άμεση μετάβαση σε νοσοκομείο.