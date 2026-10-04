ΗΠΑ: Γνωστός παραγωγός μπέρμπον βιντεοσκοπούσε κρυφά συγγενείς του σε προσωπικές στιγμές – Αποπέμφθηκε από CEO της εταιρείας

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στο επίκεντρο ενός σοβαρού σκανδάλου βρίσκεται ένας από τους πιο γνωστούς παραγωγούς μπέρμπον στο Κεντάκι των ΗΠΑ. Ο Γουές Χέντερσον καθαιρέθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου μεγάλου ομίλου παραγωγής ουίσκι, αφού μέλη της οικογένειάς του τον κατηγορούν μέσω αγωγής ότι τα βιντεοσκοπούσε κρυφά την ώρα που είχαν ερωτικές επαφές στο σπίτι του.

Ο Χέντερσον απολύθηκε από τη θέση του CEO της εταιρείας TKC Distilling -στην οποία ανήκουν το ιστορικό «Kentucky Castle» και το brand «True Story Whiskey»- μετά την κατάθεση αγωγής από συγγενικά του πρόσωπα.

30 κρυφές κάμερες

Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι ανακάλυψαν 15 κρυμμένες κάμερες να τους καταγράφουν κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο σπίτι του κοντά στο Μέλμπουρν της Φλόριντα, τον Ιούνιο του 2025.

Σύμφωνα με την αγωγή, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Lexington Herald Leader, η οικογένεια αφαίρεσε τις κάμερες και τις κάρτες μνήμης SD και στη συνέχεια εξέτασε το υλικό, το οποίο «κατέγραφε προσωπικές στιγμές, καθώς και εικόνες των ίδιων σε διάφορα στάδια γύμνιας και κατά τη χρήση της τουαλέτας».

Στο ίδιο δικαστικό έγγραφο αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Οι κάμερες κατέγραψαν επίσης τον κατηγορούμενο, Γουές Χέντερσον, να έχει ερωτικές επαφές με άλλες γυναίκες (όχι τη σύζυγό του). Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών και στοιχείων, οι κάμερες κατέγραψαν άλλους ενήλικες να έχουν ερωτικές επαφές, καθώς και πλάνα από αυτό που φαινόταν να είναι ένας άστεγος, πιθανότατα ανήλικος, ο οποίος έτυχε να μεταφέρει μια φορητή ιατρική συσκευή, να χρησιμοποιεί την τουαλέτα».

Έντρομοι οι συγγενείς του Χέντερσον παρέδωσαν τις κάμερες και το καταγεγραμμένο υλικό στην αστυνομία, σύμφωνα με τη Lexington Herald Leader.



Παράλληλα, η ομάδα των συγγενών ανέφερε ότι ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας καθώς και τη σύζυγο του Χέντερσον, η οποία «τους έδωσε την άδεια να ερευνήσουν το σπίτι τους στην κομητεία Όλντχαμ του Κεντάκι για παρόμοιες κρυφές συσκευές καταγραφής», όπου ισχυρίζονται ότι ανακάλυψαν άλλες 15 παρόμοιες κάμερες.

Αρνείται τις κατηγορίες ο 60χρονος

Μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί ποινικές κατηγορίες σε βάρος του 60χρονου παραγωγού, ο οποίος αποτελεί μέλος του Bourbon Hall of Fame, ενώ ο ίδιος απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς.

«Ο Γουές αρνείται απερίφραστα τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην αγωγή. Εκτιμούμε ότι η προσφυγή θα αποσυρθεί οικειοθελώς», δήλωσε ο δικηγόρος του.

«Εάν αυτό δεν συμβεί, είναι προετοιμασμένος να υπερασπιστεί τον εαυτό του με σθένος».

Διοικητικές αλλαγές και αναστολή καθηκόντων

Μετά την αποπομπή του Χέντερσον, η TKC Distilling τοποθέτησε στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου τον γιο του, ο οποίος εκτελούσε μέχρι πρότινος χρέη επιχειρησιακού διευθυντή (COO), σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε το Σάββατο και επικαλείται το δίκτυο WLKY.

Επιπλέον, ο Χέντερσον έλαβε άδεια άνευ αποδοχών από τη θέση του αναπληρωτή ιατροδικαστή στην κομητεία Όλντχαμ, όπως επιβεβαίωσε στο WLKY ο επικεφαλής ιατροδικαστής, Ντέιβιντ Πέντλετον.

Ο Γουές Χέντερσον, πρώην πυροσβέστης, ήταν ο ιδρυτής του διάσημου μπέρμπον «Angel’s Envy», το οποίο πούλησε στη Bacardi Limited το 2015 έναντι ποσού που υπολογίζεται στα 150 εκατομμύρια δολάρια.

Το 2023 εξαγόρασε έναντι 19 εκατομμυρίων δολαρίων το «Kentucky Castle», μια έκταση 110 στρεμμάτων στο Βερσάλι του Κεντάκι, η οποία περιλαμβάνει ξενοδοχείο, εστιατόριο, spa και χώρους εκδηλώσεων.

NEW: Kentucky bourbon maker Wes Henderson accused of secretly recording guests at his $19 million castle hotel having s*x and undressing. Henderson, a Kentucky Bourbon Hall of Fame member, is accused of being in possession of or viewing material portraying a s*xual performance by a minor. According to a lawsuit, family members claim 15 hidden cameras were found recording in the house. When the family members reviewed the videos, they allegedly saw themselves in intimate acts, undressing, and using the restroom. The lawsuit claims that 40 people were recorded without them knowing. “The cameras also captured the defendant, Wes Henderson, having s*x with other women (not his wife),” the lawsuit alleges. “Upon information and belief, the cameras captured other adults having s*x…” The footage also allegedly showed Henderson placing the cameras and pointing them towards the beds. According to the lawsuit, Henderson also placed cameras “in various third parties’ homes.” “After being confronted, and throughout the last 11 months, Wes Henderson has frequently apologized for his actions and requested forgiveness through several text messages to multiple members of his family,” the filing says. Henderson is a Kentucky Bourbon Hall of Fame member and is the founder of Angel’s Envy. The company was sold to Bacardi for $150 million in 2015. — Collin Rugg (@CollinRugg) October 2, 2026



Σύμφωνα με το The Oldham Era, ο ίδιος σχεδίαζε την κατασκευή ενός νέου αποστακτηρίου αξίας 92,5 εκατομμυρίων δολαρίων, έργο που πλέον έχει παγώσει.

Από την πλευρά της, η TKC Distilling ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για την υπόθεση.