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ΗΠΑ: Γνωστός παραγωγός μπέρμπον βιντεοσκοπούσε κρυφά συγγενείς του σε προσωπικές στιγμές – Αποπέμφθηκε από CEO της εταιρείας

Ένας από τους πιο γνωστούς παραγωγούς μπέρμπον στις ΗΠΑ, ο Γουές Χέντερσον, καθαιρέθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της TKC Distilling, αφού μέλη της οικογένειάς του τον κατηγορούν μέσω αγωγής ότι τα βιντεοσκοπούσε κρυφά σε προσωπικές στιγμές με 30 κρυφές κάμερες. Ο Χέντερσον αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί ποινικές κατηγορίες σε βάρος του.

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Επιμέλεια:
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Διεθνή Νέα

Κεντάκι μπέρμπον
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γουές Χέντερσον, γνωστός παραγωγός μπέρμπον, καθαιρέθηκε από CEO της εταιρείας του, έπειτα από αγωγή συγγενών του που τον κατηγορούν για κρυφή βιντεοσκόπηση σε προσωπικές στιγμές.
  • Συνολικά 30 κρυφές κάμερες φέρεται να ανακαλύφθηκαν σε δύο σπίτια του, οι οποίες κατέγραφαν «προσωπικές στιγμές, καθώς και εικόνες των ίδιων σε διάφορα στάδια γύμνιας και κατά τη χρήση της τουαλέτας».
  • Ο Χέντερσον απολύθηκε από CEO της TKC Distilling και έλαβε άδεια άνευ αποδοχών από άλλη θέση, ενώ ο ίδιος αρνείται απερίφραστα τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην αγωγή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο επίκεντρο ενός σοβαρού σκανδάλου βρίσκεται ένας από τους πιο γνωστούς παραγωγούς μπέρμπον στο Κεντάκι των ΗΠΑ. Ο Γουές Χέντερσον καθαιρέθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου μεγάλου ομίλου παραγωγής ουίσκι, αφού μέλη της οικογένειάς του τον κατηγορούν μέσω αγωγής ότι τα βιντεοσκοπούσε κρυφά την ώρα που είχαν ερωτικές επαφές στο σπίτι του.

Ο Χέντερσον απολύθηκε από τη θέση του CEO της εταιρείας TKC Distilling -στην οποία ανήκουν το ιστορικό «Kentucky Castle» και το brand «True Story Whiskey»- μετά την κατάθεση αγωγής από συγγενικά του πρόσωπα.

30 κρυφές κάμερες

Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι ανακάλυψαν 15 κρυμμένες κάμερες να τους καταγράφουν κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο σπίτι του κοντά στο Μέλμπουρν της Φλόριντα, τον Ιούνιο του 2025.

Σύμφωνα με την αγωγή, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Lexington Herald Leader, η οικογένεια αφαίρεσε τις κάμερες και τις κάρτες μνήμης SD και στη συνέχεια εξέτασε το υλικό, το οποίο «κατέγραφε προσωπικές στιγμές, καθώς και εικόνες των ίδιων σε διάφορα στάδια γύμνιας και κατά τη χρήση της τουαλέτας».

Στο ίδιο δικαστικό έγγραφο αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Οι κάμερες κατέγραψαν επίσης τον κατηγορούμενο, Γουές Χέντερσον, να έχει ερωτικές επαφές με άλλες γυναίκες (όχι τη σύζυγό του). Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών και στοιχείων, οι κάμερες κατέγραψαν άλλους ενήλικες να έχουν ερωτικές επαφές, καθώς και πλάνα από αυτό που φαινόταν να είναι ένας άστεγος, πιθανότατα ανήλικος, ο οποίος έτυχε να μεταφέρει μια φορητή ιατρική συσκευή, να χρησιμοποιεί την τουαλέτα».

Έντρομοι οι συγγενείς του Χέντερσον παρέδωσαν τις κάμερες και το καταγεγραμμένο υλικό στην αστυνομία, σύμφωνα με τη Lexington Herald Leader.


Παράλληλα, η ομάδα των συγγενών ανέφερε ότι ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας καθώς και τη σύζυγο του Χέντερσον, η οποία «τους έδωσε την άδεια να ερευνήσουν το σπίτι τους στην κομητεία Όλντχαμ του Κεντάκι για παρόμοιες κρυφές συσκευές καταγραφής», όπου ισχυρίζονται ότι ανακάλυψαν άλλες 15 παρόμοιες κάμερες.

Αρνείται τις κατηγορίες ο 60χρονος

Μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί ποινικές κατηγορίες σε βάρος του 60χρονου παραγωγού, ο οποίος αποτελεί μέλος του Bourbon Hall of Fame, ενώ ο ίδιος απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς.

«Ο Γουές αρνείται απερίφραστα τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην αγωγή. Εκτιμούμε ότι η προσφυγή θα αποσυρθεί οικειοθελώς», δήλωσε ο δικηγόρος του.

«Εάν αυτό δεν συμβεί, είναι προετοιμασμένος να υπερασπιστεί τον εαυτό του με σθένος».

Διοικητικές αλλαγές και αναστολή καθηκόντων

Μετά την αποπομπή του Χέντερσον, η TKC Distilling τοποθέτησε στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου τον γιο του, ο οποίος εκτελούσε μέχρι πρότινος χρέη επιχειρησιακού διευθυντή (COO), σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε το Σάββατο και επικαλείται το δίκτυο WLKY.

Επιπλέον, ο Χέντερσον έλαβε άδεια άνευ αποδοχών από τη θέση του αναπληρωτή ιατροδικαστή στην κομητεία Όλντχαμ, όπως επιβεβαίωσε στο WLKY ο επικεφαλής ιατροδικαστής, Ντέιβιντ Πέντλετον.

Ο Γουές Χέντερσον, πρώην πυροσβέστης, ήταν ο ιδρυτής του διάσημου μπέρμπον «Angel’s Envy», το οποίο πούλησε στη Bacardi Limited το 2015 έναντι ποσού που υπολογίζεται στα 150 εκατομμύρια δολάρια.

Το 2023 εξαγόρασε έναντι 19 εκατομμυρίων δολαρίων το «Kentucky Castle», μια έκταση 110 στρεμμάτων στο Βερσάλι του Κεντάκι, η οποία περιλαμβάνει ξενοδοχείο, εστιατόριο, spa και χώρους εκδηλώσεων.


Σύμφωνα με το The Oldham Era, ο ίδιος σχεδίαζε την κατασκευή ενός νέου αποστακτηρίου αξίας 92,5 εκατομμυρίων δολαρίων, έργο που πλέον έχει παγώσει.

Από την πλευρά της, η TKC Distilling ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για την υπόθεση.

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