Σοβαρό ατύχημα κατά τη διάρκεια της 2ης Ανάβασης Αγρινίου – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος οδηγός αγωνιστικού αυτοκινήτου

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Σοβαρά τραυματίστηκε νεαρός οδηγός το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της 2ης Ανάβασης Αγρινίου, όταν το αγωνιστικό αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη από την πορεία του.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, ο οδηγός, ο οποίος κατάγεται από το Αγρίνιο, έχασε τον έλεγχο του οχήματος υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του νεαρού οδηγού. Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σοβαρή και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει διασωληνωθεί.

Μετά το ατύχημα, η αγωνιστική διαδικασία διακόπηκε προσωρινά, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αγωνιστικού αυτοκινήτου.