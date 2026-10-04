LIVE UPDATE
Έβρος: Φωτιά σε δασική έκταση της Ρούσας Σουφλίου – Πέρασε σε ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία, ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Σοβαρό ατύχημα κατά τη διάρκεια της 2ης Ανάβασης Αγρινίου – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος οδηγός αγωνιστικού αυτοκινήτου

Νεαρός οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της 2ης Ανάβασης Αγρινίου, μετά την εκτροπή του αγωνιστικού αυτοκινήτου που οδηγούσε. Απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου και διασωληνώθηκε, ενώ η αγωνιστική διαδικασία διακόπηκε προσωρινά.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Σοβαρό ατύχημα κατά τη διάρκεια της 2ης Ανάβασης Αγρινίου - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος οδηγός αγωνιστικού αυτοκινήτου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της 2ης Ανάβασης Αγρινίου, όταν αγωνιστικό αυτοκίνητο εξετράπη από την πορεία του.
  • Ο νεαρός οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο Αγρινίου.
  • Μετά το ατύχημα, η αγωνιστική διαδικασία διακόπηκε προσωρινά, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σοβαρά τραυματίστηκε νεαρός οδηγός το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της 2ης Ανάβασης Αγρινίου, όταν το αγωνιστικό αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη από την πορεία του.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, ο οδηγός, ο οποίος κατάγεται από το Αγρίνιο, έχασε τον έλεγχο του οχήματος υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του νεαρού οδηγού. Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σοβαρή και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει διασωληνωθεί.

Μετά το ατύχημα, η αγωνιστική διαδικασία διακόπηκε προσωρινά, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αγωνιστικού αυτοκινήτου.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ