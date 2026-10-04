LIVE UPDATE
Έβρος: Φωτιά σε δασική έκταση της Ρούσας Σουφλίου – Πέρασε σε ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία, ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Ηρακλής – Ολυμπιακός: Η επική νέα μασκότ του «γηραιού» που έκλεψε την παράσταση στο Ιβανώφειο – Δείτε βίντεο

Η νέα μασκότ του Ηρακλή παρουσιάστηκε λίγο πριν από το τζάμπολ με τον Ολυμπιακό στο Ιβανώφειο. Εμπνευσμένη από το προσωνύμιο «Γηραιός», πήρε το όνομα «Χάιδω», παραπέμποντας στην 80χρονη φίλαθλο του συλλόγου που παρακολουθεί σταθερά τις εντός έδρας αναμετρήσεις.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Αθλητισμός

Χάιδω, Η επική Μασκότ του Ηρακλή που έκλεψε την παράσταση στο Ιβανώφειο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΚΑΕ Ηρακλής παρουσίασε τη νέα επίσημη μασκότ της ομάδας, αντλώντας έμπνευση από το ιστορικό προσωνύμιο «Γηραιός» και από μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες φιλάθλους του συλλόγου.
  • Η νέα μασκότ, με το όνομα «Χάιδω», εμφανίστηκε στο παρκέ ως ηλικιωμένη γυναίκα που αρχικά κουτσάινε και κρατούσε μαγκούρα, πριν αρχίσει να χορεύει, κλέβοντας την παράσταση στο Ιβανώφειο.
  • Η επιλογή του ονόματος συνδέθηκε με την κυρία Χάιδω, την 80χρονη φίλαθλο του Ηρακλή, η οποία παρακολούθησε την παρουσίαση και φωτογραφήθηκε με τη μασκότ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η ΚΑΕ Ηρακλής παρουσίασε τη νέα επίσημη μασκότ της ομάδας λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό για την πρεμιέρα της Stoiximan GBL, αντλώντας έμπνευση από το ιστορικό προσωνύμιο «Γηραιός» και από μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες φιλάθλους του συλλόγου.

Η αποκάλυψη έγινε επτά λεπτά πριν από το τζάμπολ στο κατάμεστο Ιβανώφειο, με τη νέα μασκότ να εμφανίζεται στο παρκέ ως ηλικιωμένη γυναίκα με το όνομα «Χάιδω».

Αρχικά, η μασκότ μπήκε στο γήπεδο κουτσαίνοντας και κρατώντας μία μαγκούρα, παραπέμποντας με αυτοσαρκαστική διάθεση στο προσωνύμιο «Γηραιός». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, άφησε τη μαγκούρα και άρχισε να χορεύει στους ρυθμούς της μουσικής, προκαλώντας την αντίδραση των φιλάθλων στις εξέδρες.

Η επιλογή του ονόματος συνδέθηκε με την κυρία Χάιδω, την 80χρονη φίλαθλο του Ηρακλή που αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες στις εντός έδρας αναμετρήσεις της ομάδας. Η φίλαθλος παρακολούθησε από κοντά την παρουσίαση της μασκότ, ενώ στη συνέχεια φωτογραφήθηκε μαζί της στο παρκέ.

Η κυρία Χάιδω είναι γνωστή στους φίλους του συλλόγου για τη σταθερή παρουσία της στο Ιβανώφειο, καθώς και για το πάθος και την αφοσίωσή της στον Ηρακλή.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ