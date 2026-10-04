Τηλεφώνημα για βόμβα στη Βουλή – Σε εξέλιξη έρευνα από το ΤΕΕΜ και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά

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Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι αρμόδιες Αρχές το απόγευμα της Κυριακής (4/10), έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα στη Βουλή.

Άγνωστος τηλεφώνησε στο τηλεφωνικό κέντρο του Κοινοβουλίου και προειδοποίησε για έκρηξη βόμβας, χωρίς να προσδιορίσει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας, ενώ η Αστυνομία της Βουλής πραγματοποίησε έναν πρώτο έλεγχο στους χώρους του κτιρίου, χωρίς να εντοπίσει κάτι ύποπτο.

Οι έρευνες συνεχίζονται με τη συμμετοχή κλιμακίου του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να πραγματοποιηθεί λεπτομερέστερος έλεγχος στους χώρους του Κοινοβουλίου.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, με στόχο να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης εκρηκτικού μηχανισμού.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, προκειμένου οι Αρχές να διαπιστώσουν εάν πρόκειται για πραγματική απειλή ή για φάρσα.