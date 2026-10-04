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Τηλεφώνημα για βόμβα στη Βουλή – Σε εξέλιξη έρευνα από το ΤΕΕΜ και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά

Άγνωστος προειδοποίησε τηλεφωνικά για βόμβα στη Βουλή το απόγευμα της Κυριακής (4/10), χωρίς να δώσει χρονικό περιθώριο. Ο πρώτος έλεγχος δεν εντόπισε κάτι ύποπτο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με τη συμμετοχή του ΤΕΕΜ και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι αρμόδιες Αρχές κινητοποιήθηκαν έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα στη Βουλή, από άγνωστο που προειδοποίησε για έκρηξη.
  • Ενεργοποιήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας, με την Αστυνομία να πραγματοποιεί έναν πρώτο έλεγχο χωρίς να εντοπίσει κάτι ύποπτο.
  • Οι έρευνες συνεχίζονται με τη συμμετοχή κλιμακίου του ΤΕΕΜ και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για πραγματική απειλή ή φάρσα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι αρμόδιες Αρχές το απόγευμα της Κυριακής (4/10), έπειτα από τηλεφώνημα για βόμβα στη Βουλή.

Άγνωστος τηλεφώνησε στο τηλεφωνικό κέντρο του Κοινοβουλίου και προειδοποίησε για έκρηξη βόμβας, χωρίς να προσδιορίσει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ασφαλείας, ενώ η Αστυνομία της Βουλής πραγματοποίησε έναν πρώτο έλεγχο στους χώρους του κτιρίου, χωρίς να εντοπίσει κάτι ύποπτο.

Οι έρευνες συνεχίζονται με τη συμμετοχή κλιμακίου του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να πραγματοποιηθεί λεπτομερέστερος έλεγχος στους χώρους του Κοινοβουλίου.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, με στόχο να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης εκρηκτικού μηχανισμού.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, προκειμένου οι Αρχές να διαπιστώσουν εάν πρόκειται για πραγματική απειλή ή για φάρσα.

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