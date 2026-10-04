CBS News: «Μοναχικός λύκος» ο συγκυβερνήτης της Flydubai, εκτιμούν οι ισραηλινές αρχές – Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

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Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ισραηλινών αρχών, η απόπειρα κατάρριψης του αεροσκάφους της flydubai ήταν πιθανότατα επίθεση από «μοναχικό λύκο», όπως αναφέρουν στο CBS News πηγές που είναι εξοικειωμένες με την υπόθεση.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πάντως ότι η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

Η πτήση της Τετάρτης από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ πλησίαζε στο Ισραήλ, όταν ο συγκυβερνήτης φέρεται να μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και να προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος, όπως έχουν δηλώσει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιβάτες της πτήσης, αλλά και ο ίδιος ο κυβερνήτης.

Ο κυβερνήτης κατάφερε να απωθήσει τον συγκυβερνήτη ώστε να ξεκλειδώσει την πόρτα του πιλοτηρίου.

Στη συνέχεια, μια ομάδα Ισραηλινών επιβατών και μέλη του προσωπικού της flydubai ακινητοποίησαν τον συγκυβερνήτη, ενώ δύο άλλοι πιλότοι που ταξίδευαν ως επιβάτες κατάφεραν να αναλάβουν τον έλεγχο του αεροσκάφους και να πραγματοποιήσουν αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

Ο συγκυβερνήτης βρίσκεται πλέον στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου υποβάλλεται σε δεύτερο κύκλο ανακρίσεων, αφού προηγουμένως είχε ανακριθεί από τις σαουδαραβικές αρχές αμέσως μετά την αναγκαστική προσγείωση.

Το Ισραήλ έχει αποστείλει δικούς του εκπροσώπους στα ΗΑΕ προκειμένου να συμμετάσχουν στις έρευνες.

Τραμπ και Νετανιάχου για τα κίνητρα

Την Πέμπτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο συγκυβερνήτης ενδέχεται να συνδέεται με το Ιράν, «με βάση αυτά που ακούω», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Το εξετάζουμε αυτή τη στιγμή», δήλωσε. «Είναι πολύ ανοιχτοί μαζί μας. Θα έλεγα ότι η απάντηση, με βάση αυτά που ακούω, είναι ναι. Αλλά το εξετάζουμε αυτή τη στιγμή».

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στο CBS News την Τετάρτη ότι τα κίνητρα του συγκυβερνήτη παραμένουν άγνωστα.

«Δεν πιστεύω ότι επρόκειτο για αεροπειρατεία», δήλωσε στον παρουσιαστή του «CBS Evening News», Τόνι Ντοκούπιλ.

«Νομίζω ότι μοιάζει με απόπειρα αυτοκτονίας».

Μιλώντας στο Fox News την Πέμπτη, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ισραήλ γνώριζε πως ο συγκυβερνήτης «υπέστη ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση», βάσει «προσωπικών πληροφοριών» που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της ανάκρισης.

Δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση, αλλά προσέθεσε στο Fox ότι ο δράστης είχε «αυτοκτονικές τάσεις» και ότι, αφού τον υπέταξαν τα άλλα μέλη του πληρώματος και οι επιβάτες, φώναζε: «Σκοτώστε με, σκοτώστε με!».

Ποιος είναι ο Χαμάμ αλ Χαμαμί

Αν και τα στοιχεία του συγκυβερνήτη δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως, πολλές πηγές με γνώση της έρευνας αποκάλυψαν στο CBS News την Παρασκευή ότι το όνομά του είναι Χαμάμ αλ Χαμαμί.

🚨 BREAKING: The terrorist FlyDubai co-pilot has reportedly been identified as Hamam Alhamami. https://t.co/TRiNnVqeTS — Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 2, 2026



Ο Αλ Χαμαμί είχε εργαστεί για μικρό χρονικό διάστημα στην Oman Air, όπου παρακολουθούσε εκπαίδευση νέων πιλότων. Έρευνα από την κυβέρνηση του Ομάν αποκάλυψε ότι επισκεπτόταν ριζοσπαστικές ιστοσελίδες, με αποτέλεσμα η Oman Air να τον μεταθέσει σε δουλειά γραφείου.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές, ο πιλότος παραιτήθηκε από την Oman Air αφού τοποθετήθηκε σε διοικητική θέση, αποχωρώντας από την εταιρεία γύρω στο 2024.

Σε κάποια φάση, όπως ανέφεραν οι πηγές, ο αλ Χαμαμί είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο με αεροσκάφη της ισραηλινής εταιρείας El Al στο Ντουμπάι, το οποίο στο τέλος περιείχε μια φωτογραφία του Αϊμάν αλ Ζουαχίρι, του γνωστού ηγέτη της Αλ Κάιντα που εξοντώθηκε από αμερικανικό πλήγμα με drone το 2022.

Στη συνέχεια μετακόμισε στο Ντουμπάι και η flydubai τον προσέλαβε χωρίς να διενεργήσει έλεγχο ιστορικού σε συνεργασία με την κυβέρνηση του Ομάν.

Ο Αλ Χαμαμί είναι πολίτης του Ομάν, αλλά δεν γεννήθηκε εκεί.

Έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του εκτός Ομάν, ενώ οι πηγές αποκάλυψαν ότι η μητέρα του είναι από τη Συρία και ο πατέρας του από το Ομάν.

Η κυβέρνηση του Ομάν δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως την υπηκοότητά του.

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι είναι πιθανό να κατείχε διπλή υπηκοότητα, γεγονός που θα μπορούσε να εξηγήσει το πώς του επιτράπηκε να πραγματοποιήσει πτήση προς το Ισραήλ.