Flydubai: Στο μικροσκόπιο σενάριο για χτύπημα τύπου 11ης Σεπτεμβρίου – Είχε στόχο ουρανοξύστες στο Τελ Αβίβ ο συγκυβερνήτης;

Μία άλλη πτυχή της απόπειρας τρομοκρατικής επίθεσης στην πτήση FZ1073 της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ δίνει σήμερα Κυριακή δημοσίευμα του Ynet, του ιστοτόπου της Γεντιότ Αχρονότ, σύμφωνα με το οποίο ο συγκυβερνήτης από το Ομάν σχεδίαζε να ρίξει το αεροσκάφος σε ουρανοξύστες στο Τελ Αβίβ, με πιθανό στόχο τους πύργους Azrieli.

Η δημοσιογράφος Σμάνταρ Πέρι επικαλείται «πολύ υψηλόβαθμη πηγή στο Άμπου Ντάμπι», η οποία αναφέρει ότι η έρευνα επικεντρώνεται πλέον στον σχεδιασμό της επίθεσης. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο 29χρονος Χαμάμ αλ-Χαμάμι δεν σκόπευε απλώς να προκαλέσει την πτώση του αεροσκάφους πάνω από το Ισραήλ, αλλά να το οδηγήσει πάνω σε ψηλό κτίριο, σε επίθεση που παραπέμπει στην 11η Σεπτεμβρίου.

Το Ynet αναφέρει ότι ο πιθανός στόχος ήταν οι πύργοι Αζριέλι στο Τελ Αβίβ, χωρίς ωστόσο το συγκεκριμένο στοιχείο να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Κατά το δημοσίευμα, ο Αλ-Χαμάμι είχε προετοιμάσει την ενέργεια λεπτομερώς. Πρώτος στόχος του ήταν να εξουδετερώσει τον Ινδό κυβερνήτη, να πάρει τη θέση του στα χειριστήρια και να συνεχίσει την πτήση προς το Ισραήλ.

Στους οκτώ μήνες κατά τους οποίους εργαζόταν στη Flydubai, είχε πραγματοποιήσει δεκάδες πτήσεις προς το Ισραήλ, ενώ είχε βρεθεί στη χώρα ακόμη και λίγες ημέρες πριν από την επίθεση. Το τελευταίο, εάν επιβεβαιωθεί, εγείρει τεράστια ερωτήματα για το κενό ασφαλείας που επέτρεψε όχι μόνο την παρουσία του στο πιλοτήριο αλλά και το πήγαινε-έλα στο Ισραήλ.

Το Ynet αναφέρει επίσης ότι στην έρευνα στο Άμπου Ντάμπι συμμετέχουν στελέχη της Μοσάντ και Ισραηλινοί ειδικοί αεροπορίας, μαζί με στελέχη των υπηρεσιών πληροφοριών της Σαουδικής Αραβίας και του Ομάν και τουλάχιστον δύο Αμερικανούς εκπροσώπους.

Οι αρχές των ΗΑΕ έχουν ήδη χαρακτηρίσει επισήμως το περιστατικό σχεδιασμένη απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας, επιβεβαιώνοντας ότι ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη με το τσεκούρι έκτακτης ανάγκης του πιλοτηρίου και προσπάθησε να καταλάβει τα χειριστήρια.