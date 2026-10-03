Πρόσκληση Νετανιάχου στον πιλότο της flydubai: “Είστε ένας πραγματικός ήρωας”

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Amir Cohen, Reuters
Φωτογραφία: Amir Cohen, Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσκάλεσε στη χώρα του, ως επίτιμο προσκεκλημένο, τον Ινδό πιλότο της πτήσης της flydubai, Σμιτ Ματσχάρ.
  • Ο πιλότος έσωσε το αεροσκάφος ανοίγοντας την πόρτα του πιλοτηρίου μετά την επίθεση που δέχθηκε από τον συγκυβερνήτη του.
  • Σε τηλεφωνική επικοινωνία, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πιλότος «είναι ένας πραγματικός ήρωας των γενναίων λαών της Ινδίας και του Ισραήλ, και είναι ήρωας για όλο τον κόσμο».

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O πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσκάλεσε στη χώρα του, ως επίτιμο προσκεκλημένο, τον Ινδό πιλότο της πτήσης της flydubai με προορισμό το Τελ Αβίβ, ο οποίος έσωσε το αεροσκάφος ανοίγοντας την πόρτα του πιλοτηρίου μετά την επίθεση που δέχθηκε από τον συγκυβερνήτη του.

Τηλεφωνική επικοινωνία

“Είστε ένας πραγματικός ήρωας των γενναίων λαών της Ινδίας και του Ισραήλ, και είστε ήρωας για όλο τον κόσμο”, δήλωσε ο Νετανιάχου σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του, και το οποίο παρουσιάζει την τηλεφωνική του συνομιλία με τον κυβερνήτη της πτήσης της flydubai Σμιτ Ματσχάρ, που λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

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