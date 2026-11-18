Μία ακόμη αποχώρηση σημειώθηκε στο GNTM 7, το βράδυ της Τρίτης (17/11), με τον Χρήστο να αποχαιρετά τον διαγωνισμό μόδας του Star και οκτώ μοντέλα να συνεχίζουν την πορεία τους προς τον τελικό.

Στη νέα δοκιμασία φωτογράφισης, οι εννέα διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε μια καμπάνια skincare στη λίμνη Ναϊάδα, στο πάρκο Τρίτση. Με δημιουργίες εμπνευσμένες από τον βικτωριανό ρομαντισμό, έπρεπε να ισορροπήσουν πάνω σε ένα κανό και να αποτυπώσουν στον φακό του Γιώργου Καλφαμανώλη την κομψότητα και τη γαλήνη του τοπίου.

Την καλύτερη φωτογραφία της εβδομάδας εξασφάλισε η Anastazja, κερδίζοντας παράλληλα το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου εντυπωσιάστηκε από την απόδοσή της, χαρακτηρίζοντας τη λήψη της «μαγική» και προτρέποντάς την να συνεχίσει με την ίδια δυναμική.

Στον αντίποδα, ο Χρήστος και η Σοφία βρέθηκαν στις δύο τελευταίες θέσεις, με την κριτική επιτροπή να αποφασίζει ότι η δεύτερη θα συνεχίσει στον διαγωνισμό.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε την αποχώρηση του Χρήστου, επισημαίνοντας ότι, παρά τις ευκαιρίες που είχε το τελευταίο διάστημα, δεν κατάφερε να τις αξιοποιήσει.

«Έχω μία φωτογραφία στα χέρια μου. Ένας από εσάς θα συνεχίσει στο GNTM. Χρήστο, το τελευταίο διάστημα είχες πολλές ευκαιρίες, τις οποίες δεν εκμεταλλεύτηκες. Γι’ αυτό η Σοφία συνεχίζει στο GNTM», ανέφερε η παρουσιάστρια.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η ψυχολογία του είχε επηρεάσει τις τελευταίες φωτογραφίσεις του, ενώ δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του όταν αναφέρθηκε στους γονείς και τους φίλους του, λίγο πριν αποχαιρετήσει το GNTM.

«Οι γονείς μου και οι φίλοι μου δεν περίμεναν το GNTM για να είναι περήφανοι για μένα», ανέφερε συγκινημένος, εξηγώντας πως ανυπομονεί να επιστρέψει κοντά τους.