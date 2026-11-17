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Συγκλονιστικές οι εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς “Ντέρτι” απόψε στις 22:30 στον Αντ1.

Η σχέση της Στέλλας και του Άρη περνά στην πιο επικίνδυνη φάση της, καθώς ο Παύλος μαθαίνει την αλήθεια και φοβάται ότι ο έρωτάς τους μπορεί να τινάξει στον αέρα ολόκληρη την επιχείρηση. Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του;

Την ίδια στιγμή, ο Πασχάλης συγκρούεται ανοιχτά με τον Αλέκο για τον Κωστή, λέγοντάς του τις υποψίες του μπροστά στον Λεωνίδα. Η σύγκρουση ανάμεσα στους τρεις φίλους είναι αναπόφευκτη και η μη αναμενόμενη αντίδραση του Αλέκου διαλύει τον Λεωνίδα, ο οποίος παραμένει πεπεισμένος πως κάτι κρύβεται πίσω από την ιστορία.

Παράλληλα, ο Μίλτος υποψιάζεται ότι ο Χρήστος έχει μπλέξει σε πολύ πιο σκοτεινές δουλειές απ’ όσες παραδέχεται.

Και καθώς οι οικογενειακές σχέσεις κλονίζονται, ο Πασχάλης κάνει μια κίνηση που μπορεί να τον οδηγήσει επιτέλους πιο κοντά στην αλήθεια.

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