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Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις για τις απευθείας αναθέσεις στο Δημόσιο.

Όπως ανέφερε ο Τάσος Τέλλογλου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκεί έλεγχο σε συμβάσεις που χαρακτηρίζονται υπερεπείγουσες, παρουσιάζοντας συγκεκριμένες περιπτώσεις δημόσιων έργων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της Αλεξανδρούπολης, όπου πριν από δύο χρόνια το Ελεγκτικό Συνέδριο απέρριψε σύμβαση ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στον Έβρο.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι η σύμβαση δεν μπορούσε να χαρακτηριστεί επείγουσα, καθώς η ολοκλήρωση των εργασιών προβλεπόταν να διαρκέσει δύο χρόνια. Για τον λόγο αυτό, έκρινε ότι έπρεπε να είχαν προσκληθεί και άλλοι ενδιαφερόμενοι για την ανάληψη του έργου.

Η κατάτμηση συμβάσεων στο πρόγραμμα Antinero

Στη συνέχεια, ο Τάσος Τέλλογλου αναφέρθηκε στην υπόθεση του προγράμματος Antinero, το οποίο αφορά εργασίες καθαρισμού δασών και αναδασώσεις.

Όπως εξήγησε, το 2024, από ένα συνολικό πρόγραμμα ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ, έργα αξίας 30 εκατομμυρίων ευρώ κατατμήθηκαν σε μικρότερες συμβάσεις, ύψους έως 30.000 ευρώ η καθεμία, για τις οποίες δεν απαιτείται η διενέργεια διαγωνισμού.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητεί την επιστροφή των συγκεκριμένων χρημάτων, ενώ το αρμόδιο υπουργείο έχει προσφύγει κατά της σχετικής απόφασης.

Οι καθυστερήσεις των διαγωνισμών στα νοσοκομεία

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε επίσης στις προμήθειες των νοσοκομείων, επισημαίνοντας ότι οι επείγουσες ανάγκες προκύπτουν, σε αρκετές περιπτώσεις, εξαιτίας των καθυστερήσεων στις διαγωνιστικές διαδικασίες.

Ως παράδειγμα παρουσίασε την περίπτωση του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, επικαλούμενος συνομιλία που είχε με τον διοικητή του.

Όπως του ανέφερε ο διοικητής, ένας διαγωνισμός που είχε ξεκινήσει το 2014 δεν είχε ολοκληρωθεί ούτε το 2020, γεγονός που αποτυπώνει τις μεγάλες καθυστερήσεις που μπορούν να προκύψουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης προμηθειών.

Ο Τάσος Τέλλογλου σημείωσε ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, ο διοικητής του νοσοκομείου επανερχόταν στην επιλογή της απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη των αναγκών.