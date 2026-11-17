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Τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε περιστατικό σχολικού εκφοβισμού και επιθετικής συμπεριφοράς σε βάρος 14χρονου μαθητή από δύο συνομήλικους συμμαθητές του, σε Γυμνάσιο του Βόλου, διερευνά η Δικαιοσύνη. Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου διέταξε αυτεπάγγελτα τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, την οποία ανέθεσε στο Αστυνομικό Τμήμα της πόλης.

Σύμφωνα με το gegonotanews, οι Αρχές εξετάζουν εάν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της παράνομης βίας, της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και της απειλής σε βάρος ανηλίκου.

Παράλληλα, θα διερευνηθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους γονείς του μαθητή στον οποίο αποδίδεται η οργάνωση της πράξης, μεταξύ άλλων για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων.

Στο πλαίσιο της έρευνας, ενδέχεται να κληθούν να καταθέσουν εκπαιδευτικοί και γονείς που εμπλέκονται έμμεσα στην υπόθεση, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Επιπλέον, θα εξεταστούν οι ενέργειες στις οποίες προχώρησε η διεύθυνση του σχολείου για τη διαχείριση του περιστατικού.

Για τις οικογένειες των δύο μαθητών στους οποίους αποδίδεται η εμπλοκή στην υπόθεση έχει σχηματιστεί κοινωνικός φάκελος, ο οποίος διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Ανηλίκων Βόλου.