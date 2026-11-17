Στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προσωπική του ζωή, ενώ βρισκόταν στην κορυφή της ποδοσφαιρικής του καριέρας με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αναφέρθηκε ο Γουέιν Ρούνεϊ, αποκαλύπτοντας ότι είχε φτάσει ακόμη και σε σκέψεις αυτοκτονίας. Ο πρώην αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας μίλησε για την ψυχική του κατάσταση εκείνη την περίοδο, τη σχέση του με το αλκοόλ και τις αλλαγές που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια στην καθημερινότητά του.

Ο Ρούνεϊ, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από την Έβερτον και στη συνέχεια κατέκτησε σημαντικούς τίτλους με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παραχώρησε συνέντευξη στο podcast «Life At The Midpoint», περιγράφοντας όσα αντιμετώπιζε εκτός γηπέδων παρά τις επιτυχίες του στο ποδόσφαιρο.

Όπως εξήγησε, οι δυσκολίες αυτές έγιναν ιδιαίτερα έντονες την περίοδο γύρω από τη γέννηση του γιου του, Κάι, ο οποίος είναι σήμερα 17 ετών. Τότε, ο Άγγλος πρώην επιθετικός αποφάσισε να απευθυνθεί σε ψυχοθεραπευτή, καθώς αδυνατούσε να διαχειριστεί όσα βίωνε.

«Η περίοδος που θα έπρεπε να είναι η πιο ευτυχισμένη της καριέρας μου ήταν πιθανότατα το χαμηλότερο σημείο, εξαιτίας των εγωιστικών πράξεων στις οποίες προέβαινα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, περιέγραψε την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει και τους λόγους για τους οποίους απέφευγε την επαφή με άλλους ανθρώπους, ακόμη και με μέλη της οικογένειάς του.

«Μπορώ να κοιτάξω πίσω και να πω ότι ήμουν εγωιστής, αλλά ήξερα ότι περνούσα κάτι που δυσκολευόμουν πραγματικά να διαχειριστώ. Δεν ήθελα να με βλέπει ο Κάι σε αυτή την κατάσταση, γι’ αυτό και κρυβόμουν.

Έφτασα σε ένα σημείο όπου σκέφτεσαι την αυτοκτονία. Απλώς δεν ήθελα να βρίσκομαι κοντά σε κανέναν, δεν ήθελα να βλέπω κόσμο στους δρόμους, δεν ήθελα να μπαίνω σε καταστήματα.

Ένιωθα πάντα άνετα σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, στην προπόνηση ή στον αγώνα, αλλά με οτιδήποτε άλλο δυσκολευόμουν πραγματικά», δήλωσε.

Η απόφαση να σταματήσει το αλκοόλ και οι αλλαγές στην καθημερινότητά του

Ο Γουέιν Ρούνεϊ αναφέρθηκε επίσης στην απόφασή του να σταματήσει την κατανάλωση αλκοόλ, προκειμένου να έχει πιο καθαρό μυαλό πριν αναλάβει καθήκοντα σχολιαστή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του περασμένου καλοκαιριού.

Παρότι, όπως παραδέχθηκε, το αλκοόλ αποτελούσε σταθερό μέρος της ζωής του για πολλά χρόνια, διαπίστωσε ότι η διακοπή της κατανάλωσής του ήταν ευκολότερη από όσο περίμενε. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη απόφαση συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση της υγείας του.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξήγησε ότι πλέον ακολουθεί πιο υγιεινή διατροφή και φροντίζει περισσότερο τον εαυτό του, ενώ αναφέρθηκε και στις ανασφάλειες που αντιμετώπιζε διαχρονικά σχετικά με το βάρος και την εμφάνισή του.

«Τρέφομαι όσο πιο υγιεινά έχω τραφεί ποτέ και προσέχω τον εαυτό μου. Πάντα είχα ανασφάλεια και πάντα πρόσεχα το βάρος μου και την εμφάνισή μου. Όμως τώρα όλα μπαίνουν στη θέση τους, σε ένα σημείο όπου ξέρω ότι νιώθω καλύτερα και δείχνω καλύτερα από ό,τι πριν.

Κοίταξα τον εαυτό μου πριν από περίπου έναν χρόνο και σκέφτηκα ότι έδειχνα γύρω στα 50 και ότι μάλλον έπρεπε να βάλω τη ζωή μου σε τάξη», κατέληξε.