Με νίκη ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο Nations League η Εθνική Ελλάδας, επικρατώντας με 1-0 της Σερβίας στον Βόλο, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Μετά την αναμέτρηση, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, βρέθηκε στα αποδυτήρια και απευθύνθηκε στους ποδοσφαιριστές, συγχαίροντάς τους για την πορεία και την αντίδρασή τους μετά την ήττα από την Ολλανδία

. Παράλληλα, αναφέρθηκε στους στόχους που πέτυχε η ομάδα και εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι η Ελλάδα θα προκριθεί στην τελική φάση του EURO 2028.

Αναλυτικά η ομιλία του:

«Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους. Πραγματικά αυτή η πορεία μας στο Nations League με 11 βαθμούς και στο τέλος να μένουμε εκτός στην τριπλή ισοβαθμία από τις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης να ξέρετε είναι άδικο για όλη την προσπάθεια που κάνατε να μην είμαστε στα προημιτελικά.

Όλοι σας είστε άξιοι συγχαρητηρίων, δείξατε μεγάλη αντίδραση μετά την ήττα στην Ολλανδία, ξέρω πόσο σας πόνεσε, όλους μας πόνεσε. Αλλά οι μεγάλες ομάδες αντιδρούν έτσι. Σήμερα ήσασταν καλύτεροι, κυριαρχήσατε και πραγματικά πήραμε το ματς και μας κάνατε περήφανους. Η προσπάθεια δεν σταματάει εδώ.

Πριν αρχίσει αυτή η πορεία είχαμε θέσει κάποιους στόχους, πρώτος ήταν να είμαστε στην τριάδα για να μπούμε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro, τον πετύχαμε. Δεύτερος στόχος ήταν να δούμε αν μπορούμε να είμαστε στους δύο καλύτερους τρίτους ώστε να μην χρειαστεί να παίξουμε μπαράζ για να είμαστε στο επόμενο League A, το πετύχαμε και αυτό, το πετύχατε και αυτό.

Από εκεί και πέρα ότι ήθελε να προκύψει θα μπορούσε να προκύψει. Μείναμε εκτός στην τριπλή ισοβαθμία με τη Γερμανία και την Ολλανδία. Επειδή πολλά ειπώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, σήμερα η Γερμανία έριξε πέντε γκολ στην Ολλανδία. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο αυτό είναι κάτι που συμβαίνει. Είστε άξιοι συγχαρητηρίων και είμαι σίγουρος ότι από τον Μάρτιο, τον Ιούνιο, όταν ξεκινήσουν τα προκριματικά του Euro, η θέση μας είναι εκεί.

Καλή συνέχεια να έχετε, καλή επιτυχία με τους συλλόγους σας και στα πρωταθλήματά σας και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η Ομοσπονδία είναι δίπλα σας, όλοι είναι δίπλα σας, ότι χρειαστείτε είμαστε εδώ. Είμαι σίγουρος ότι θα προκριθούμε στο EURO».