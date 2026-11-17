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Αντιμέτωπο με σοβαρές ελλείψεις φυσικού αερίου ενδέχεται να βρεθεί το Ιράν ενόψει του χειμώνα, καθώς οι προειδοποιήσεις προς τους πολίτες αποτυπώνουν την αυξανόμενη ενεργειακή και οικονομική πίεση που δέχεται η χώρα εξαιτίας του πολέμου με τις ΗΠΑ.

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη δεν δείχνει πρόθυμη να προχωρήσει σε υποχωρήσεις στο πλαίσιο της σύγκρουσης, ενώ οι συνέπειές της επιβαρύνουν ολοένα περισσότερο την καθημερινότητα των πολιτών. Ο υψηλός πληθωρισμός και η απώλεια εκατομμυρίων θέσεων εργασίας εντείνουν τη δυσαρέσκεια και δυσχεραίνουν τις συνθήκες διαβίωσης.

Την κατάσταση περιέγραψε η 65χρονη Μίνα Λαχρασάμπι, εργαζόμενη σε εργοστάσιο επεξεργασίας ρυζιού κοντά στις ακτές της Κασπίας, εκφράζοντας την επιθυμία να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποκατασταθεί η ομαλότητα.

«Αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην κανονική ζωή και να απαλλαγούμε από όλα τα προβλήματα και τις υψηλές τιμές. Είναι δύσκολο να συνεχίσουμε να ζούμε υπό αυτές τις συνθήκες», δήλωσε.

Την έκταση των πιέσεων που αντιμετωπίζει η χώρα υπογράμμισε και ο Ιρανός αναλυτής Σαΐντ Λέιλαζ, χαρακτηρίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ ως την «πιο αυστηρή πολιορκία που μας επιβλήθηκε από την επανάσταση», αναφερόμενος στην επικράτηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979.

Οι περιορισμοί στις θαλάσσιες μεταφορές και οι επιπτώσεις της σύγκρουσης επιβαρύνουν περαιτέρω την οικονομική κατάσταση, ενώ οι ενεργειακές ελλείψεις αποτελούν μία ακόμη σημαντική πρόκληση για την Τεχεράνη ενόψει των χαμηλών χειμερινών θερμοκρασιών.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Ιράν φέρεται να βρίσκεται σε συνομιλίες για την εισαγωγή φυσικού αερίου από τη Ρωσία, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες του.

Ο Λέιλαζ αναγνώρισε ότι το ζήτημα θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κρίσιμη πρόκληση, εκτίμησε ωστόσο ότι έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για την αντιμετώπισή του.

«Στο χειρότερο σενάριο, μπορεί να χρειαστεί να διακόψουμε την παροχή φυσικού αερίου στις βιομηχανίες για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο».

Πηγή: Al Jazeera