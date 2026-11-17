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Σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία για την επίτευξη συμφωνίας σε επίπεδο προσωπικού, η οποία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την εκταμίευση 1,6 δισ. δολαρίων, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Όπως διευκρίνισε το Ταμείο, για την ολοκλήρωση της συμφωνίας απαιτείται η εξασφάλιση των απαραίτητων χρηματοδοτικών εγγυήσεων από τους διεθνείς εταίρους της Ουκρανίας, καθώς οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ενδεχόμενο παρατεταμένης διάρκειας του πολέμου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΝΤ, οι διαδικτυακές συνομιλίες με τις ουκρανικές αρχές συνεχίζονται, με στόχο την ολοκλήρωση συμφωνίας σε επίπεδο προσωπικού, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εκταμίευση της χρηματοδοτικής στήριξης.

Την ίδια στιγμή, εκπρόσωποι του Ταμείου συνεργάζονται με την ουκρανική κυβέρνηση και τους διεθνείς εταίρους της χώρας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι αναγκαίες χρηματοδοτικές εγγυήσεις και να καλυφθούν οι μελλοντικές οικονομικές ανάγκες της.

Ιδιαίτερα αυξημένες αναμένεται να είναι οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας τα επόμενα χρόνια, εξαιτίας της συνέχισης της πολεμικής σύγκρουσης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του προσωπικού του ΔΝΤ, το χρηματοδοτικό κενό της χώρας για το 2027 υπολογίζεται μεταξύ 32 και 34 δισ. δολαρίων.

Για το 2028, οι αντίστοιχες ανάγκες εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 17 δισ. δολάρια, γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη εξάρτηση της ουκρανικής οικονομίας από τη διεθνή χρηματοδοτική στήριξη.