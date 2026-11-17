Μία Παλαιστίνια γυναίκα έχασε τη ζωή της και ακόμη 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρά Ισραηλινών εποίκων στην περιοχή αλ-Ντουγιούκ, κοντά στην Ιεριχώ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με πληροφορίες από ιατρικές πηγές.
Όπως μεταδίδουν, οι έποικοι άνοιξαν πυρ εναντίον Παλαιστινίων με πραγματικά πυρομαχικά, με αποτέλεσμα να σημειωθούν πολλαπλοί τραυματισμοί.
Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, ένας νεαρός άνδρας δέχθηκε πυροβολισμό στον μηρό, ενώ μία γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι. Και οι δύο μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής περίθαλψης.
Σε νεότερη ενημέρωσή του, το Κυβερνητικό Νοσοκομείο της Ιεριχούς επιβεβαίωσε ότι 10 Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν από τα πυρά, μεταξύ των οποίων και ένας ηλικιωμένος άνδρας, ενώ έγινε γνωστό ότι μία γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της.
Israeli settlers opened fire on Palestinians in the village of al-Duyuk al-Tahta, near Jericho in the occupied West Bank, killing one woman and wounding four others, according to the Palestinian Red Crescent. https://t.co/F5O5FzfvQC
— Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 16, 2026