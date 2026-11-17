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Σαφείς αποστάσεις από τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, σχετικά με τους νεκρούς του Πολυτεχνείου πήρε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης, κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής του παρουσίας στην εκπομπή Kontra24 με τη Λουκία Γκάτσου.

Κληθείς να σχολιάσει τις τοποθετήσεις του υπουργού, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ διερωτήθηκε τον λόγο για τον οποίο επανέρχεται μια τέτοια συζήτηση, τονίζοντας ότι υπήρξαν νεκροί κατά τα γεγονότα εκείνης της περιόδου.

«Δεν ξέρω γιατί το κάνει και τι εννοεί ακριβώς. Και νεκροί υπήρξαν. Και πραγματικό γεγονός υπήρξε», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, ο ίδιος αναγνώρισε ότι γύρω από την εξέγερση του Πολυτεχνείου «χτίστηκαν καριέρες» και «δημιουργήθηκε μια μυθολογία ότι ολόκληρος ο ελληνικός λαός αντιστάθηκε», ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην αντίστροφη πολιτική εργαλειοποίηση του Πολυτεχνείου, φέρνοντας ως παράδειγμα την Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Όπως επισήμανε, πολιτικές καριέρες μπορούν να οικοδομηθούν και μέσα από την αμφισβήτηση του ιστορικού συμβολισμού της εξέγερσης, στο πλαίσιο του λεγόμενου «αντι-Πολυτεχνείου».

Όσον αφορά την τοποθέτηση του Άδωνι Γεωργιάδη, συμφώνησε με την παρατήρηση της δημοσιογράφου ότι η δήλωσή του ήταν ατυχής, διευκρινίζοντας πως «στο βαθμό που αρνείται την ιστορία, ναι», συνιστά πρόβλημα.

Αναφερόμενος στη δικτατορία των Συνταγματαρχών, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τη χαρακτήρισε «μια τεράστια ντροπή για τη χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία», κάνοντας παράλληλα αναφορά στις τραγικές συνέπειες της δικτατορίας για την Κύπρο.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν αναιρεί την ιστορική και συμβολική σημασία της, τονίζοντας ότι το Πολυτεχνείο «αποτελεί σύμβολο της Δημοκρατίας μας και του αγώνα για Δημοκρατία και Ελευθερία».

Με την τοποθέτησή του αυτή, ο βουλευτής συντάχθηκε ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα με τη θέση που είχε διατυπώσει νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.