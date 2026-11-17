Στην εκπομπή «The 2Night Show» του ΑΝΤ1, με παρουσιαστή τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, βρέθηκε καλεσμένη το βράδυ της Δευτέρας (16/11) η Τζένη Μπότση, παραχωρώντας μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τον χαρακτήρα της, τις προσωπικές της σχέσεις και τις επιλογές που έχει κάνει στο παρελθόν, προχωρώντας σε αποκαλύψεις για πτυχές της προσωπικής της ζωής.

Αρχικά, όταν κλήθηκε να κάνει την αυτοκριτική της, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη ζωή, αλλά και στην αυστηρότητα που τη χαρακτηρίζει τόσο απέναντι στον εαυτό της όσο και στις συναναστροφές της με τους άλλους.

«Αγαπώ πολύ τη ζωή, τη σέβομαι και την εκτιμώ. Παίρνω όλα τα δώρα της ζωής και το ευχαριστιέμαι, δεν είμαι αχάριστη. Ήταν πάντα έτσι η Τζένη. Ήμουν πάντα πολύ σκληρή με τον εαυτό μου και ξινή. Αν μια φίλη μου ρωτήσει κάτι και δεν συμφωνώ, θα απαντήσω ξινά. Διπλωματία και εγώ δύο παράλληλες γραμμές. Ποτέ δεν θα συναντηθούμε. Προτιμώ πια να μην μιλάω, να πω ό,τι θες εσύ. Το έχω πληρώσει αυτό», εξομολογήθηκε.

Στη συνέχεια, η συζήτηση επικεντρώθηκε στις φιλικές σχέσεις και στο κατά πόσο θα επέλεγε να αποκαλύψει σε μια φίλη της ότι ο σύντροφός της την απατά.

«Αν έβλεπα τον άντρα μιας φίλης μου να φιλιέται με άλλη γυναίκα μέσα στο αμάξι, δεν θα έλεγα ούτε τότε ούτε τώρα. Θα το έλεγα σε αυτόν. Το έχω πληρώσει, ναι. Μου έχει συμβεί και έδιωξαν εμένα. Έχει συμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός μίλησε, επίσης, για τα δικά της λάθη στις ερωτικές σχέσεις, αποκαλύπτοντας ότι στο παρελθόν είχε επιλέξει να ανταποδώσει την απιστία του συντρόφου της, αντιμετωπίζοντας την πράξη της ως μια μορφή εκδίκησης.

«Είναι δύσκολο, καλό είναι να μην συμβαίνουν αυτά. Είμαι λίγο πιο ξεκάθαρη εγώ με αυτά. Ήμουν πάντα ξεκάθαρη. Φυσικά και έκανα λάθη. Θα απατούσα μόνο αν το έκανε πρώτα εκείνος. Ποτέ δεν το έμαθε κανένας. Ήταν σαν εκδίκηση, τόσο σκάμπαζα. Θα μου πάρει καιρό να πω ότι θέλω να φύγω, θα το παλέψω, μπορεί να πάρει και δύο χρόνια. Λάθος! Ντρέπομαι για τον λογαριασμό του άλλου, ετεροντροπή!», είπε με ειλικρίνεια.

Κλείνοντας, η Τζένη Μπότση αναφέρθηκε στην τάση της να αναλαμβάνει ευθύνες ακόμη και για καταστάσεις που δεν εξαρτώνται από την ίδια, ενώ περιέγραψε και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να απομακρύνεται από μια σχέση όταν αισθανθεί ότι έχει φτάσει στο τέλος της.

«Ρίχνω ευθύνες και σε εμένα, ακόμα και για τον σεισμό στην Ιαπωνία, εγώ φταίω! Εννοείται προειδοποιώ, αλλά μετά… Η έξοδος είναι μεγαλειώδης. Δεν υπάρχει επιστροφή», κατέληξε.