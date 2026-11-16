Ιωάννα Παππά: «Η μητρότητα με γείωσε αρκετά – Όταν μιλάω στο παιδί εξηγώ με επιχειρήματα, γιατί στοχεύω στο χτίσιμο μιας σχέσης εμπιστοσύνης»

Στην εκπομπή «Super Κατερίνα» παραχώρησε συνέντευξη η Ιωάννα Παππά. Η επιτυχημένη ηθοποιός, ανάμεσα σε άλλα μίλησε για τον γιο της, ο οποίος ήρθε στον κόσμο το 2019. Η καλλιτέχνις αναφέρθηκε στη μητρότητα και στις αλλαγές που έφερε στη ζωή της, ενώ τοποθετήθηκε και για το θέμα της ήπιας γονεϊκότητας.

«Η μητρότητα εμένα με γείωσε αρκετά. Όταν έγινα μητέρα, σιγά σιγά μπήκε αυτό πολύ μπροστά. Νομίζω ότι με έκανε πολύ συγκεκριμένη στο πόσο χρόνο δίνω στα πράγματα πια. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στα όρια, γιατί έτσι αναγνωρίζει ο άλλος τι μπορεί να περιμένει από εσένα, τι μπορεί να ζητήσει από εσένα», εξομολογήθηκε στη διάρκεια της συνέντευξής της, η Ιωάννα Παππά.

Μιλώντας για την ήπια γονεϊκότητα, η ηθοποιός εξήγησε πως: «Αν διατυπωθεί πιο σωστά, ίσως μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς να διαχειριστούμε αυτή την εποχή τη γονεϊκότητα. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω μέσα από την πράξη. Δηλαδή όταν μιλάω στο παιδί εξηγώ με επιχειρήματα, με ήρεμο τρόπο, με θετικό τρόπο ό,τι και να έχει συμβεί, γιατί στοχεύω στο χτίσιμο μιας σχέσης εμπιστοσύνης, βλέπω πάντα ότι υπάρχει ανταπόκριση».

«Προτεραιότητα έχει η σωματική του ακεραιότητα και η ψυχική του υγεία»

Σε ερώτηση για το αν αλλάζει η σχέση του ζευγαριού όταν έρθει ένα παιδί, η καλλιτέχνις απάντησε: «Νομίζω ότι αν υπάρχει πραγματικό νοιάξιμο, επειδή είναι μεγάλες οι δυσκολίες τα πρώτα χρόνια, και εμείς περάσαμε, κάνεις προσπάθεια για να το προστατέψεις αυτό το πράγμα και να μπορείς να πας παρακάτω».

«Για εμένα σίγουρα προτεραιότητα έχει η σωματική του ακεραιότητα και η ψυχική του υγεία. Αυτά τα δύο. Μετά είναι το πώς θα τα πάει στο σχολείο. Για εμένα μετά είναι το πώς θα τα πάει στη δραστηριότητα. Κουβεντιάζουμε, μιλάει πάρα πολύ», είπε σε άλλο σημείο.