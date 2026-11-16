Ευρυδίκη: «Έπειτα από ένα πολύ σοβαρό ατύχημα το 2004, άφησα αυτόν τον εαυτό πίσω»

Η Ευρυδίκη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» για ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε με το αυτοκίνητό της τον Ιανουάριο του 2004 επιστρέφοντας από τη δουλειά της. 

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Lifestyle

Ευρυδίκη
Φωτογραφία: Instagram/evridikiofficial
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Για ένα πολύ σοβαρό ατύχημα που είχε με το αυτοκίνητό της το 2004, μίλησε η Ευρυδίκη στην κάμερα του «Happy Day».
  • Η γνωστή τραγουδίστρια ανέφερε: «Αλλά έπειτα από ένα πολύ σοβαρό ατύχημα το 2004, άφησα αυτόν τον εαυτό πίσω. Χτύπησα πολύ σοβαρά και αποφάσισα ότι πρέπει να σταματήσω να ρισκάρω και να προστατεύω περισσότερο και τον εαυτό μου και τους γύρω μου».
  • Σε ερώτηση για το αν κινδύνεψε η ζωή της, η ίδια δήλωσε: «Ναι, βέβαια. Εκείνη την ώρα έκανα την σκέψη ότι τώρα πεθαίνω».

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Για ένα πολύ σοβαρό ατύχημα που είχε με το αυτοκίνητό της το 2004, μίλησε η Ευρυδίκη στην κάμερα του «Happy Day», στη διάρκεια εξόδου της. Μάλιστα, η επιτυχημένη ερμηνεύτρια περιέγραψε το τι ακριβώς είχε συμβεί.

Συγκεκριμένα, η Ευρυδίκη ανέφερε στις δηλώσεις της: «Έχω υπάρξει, η αλήθεια είναι, της ταχύτητας. Και την περίοδο 2001 μέχρι 2004, είχα και εγώ το δικό μου σπορ αμάξι. Αλλά έπειτα από ένα πολύ σοβαρό ατύχημα το 2004, άφησα αυτόν τον εαυτό πίσω. Χτύπησα πολύ σοβαρά και αποφάσισα ότι πρέπει να σταματήσω να ρισκάρω και να προστατεύω περισσότερο και τον εαυτό μου και τους γύρω μου».

Σε ερώτηση για το αν κινδύνεψε η ζωή της, η επιτυχημένη ερμηνεύτρια απάντησε: «Ναι, βέβαια. Εκείνη την ώρα έκανα την σκέψη ότι τώρα πεθαίνω».

Συνεχίζοντας, η αγαπημένη καλλιτέχνις εξήγησε πως: «Επέστρεφα ύστερα από δουλειά, ήταν χειμώνας, Ιανουάριος. Είχε παγετό στο δρόμο και κάποιος μπήκε από ένα στενό, μου έκοψε το δρόμο και εγώ αναγκάστηκα να πατήσω φρένο και εντάξει, τα υπόλοιπα… Εγώ δεν είχα πιει, ήμουν έπειτα από δουλειά και γενικά δεν πίνω». 

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