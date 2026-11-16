Από νωρίς σε χριστουγεννιάτικο mood και η Καίτη Γαρμπή – Δείτε φωτό

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Σε ρυθμούς Χριστουγέννων έχει μπει και η Καίτη Γαρμπή η οποία αποφάσισε να στολίσει από νωρίς το σπίτι της, με αφορμή μια πολύ ξεχωριστή ημέρα για την οικογένειά της.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια κι ο σύζυγός της, Διονύσης Σχοινάς, γιόρτασαν στις 11 Νοεμβρίου τα γενέθλια του μονάκριβου γιου τους, Δημήτρη, με την τραγουδίστρια να βρίσκει την ιδανική ευκαιρία για να γεμίσει το σπίτι με χριστουγεννιάτικα στολίδια.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, μοιράστηκε μια φωτογραφία από το εντυπωσιακό σαλόνι του σπιτιού της, το οποίο έχει μεταμορφωθεί σε ένα παραμυθένιο χριστουγεννιάτικο σκηνικό.

Η πιο όμορφη αφορμή

Ένα μεγάλο, λαμπερό χριστουγεννιάτικο δέντρο, κόκκινοι φιόγκοι, χρυσές μπάλες, φωτάκια, τάρανδοι και αμέτρητα γιορτινά διακοσμητικά συνθέτουν την εικόνα, με την Καίτη Γαρμπή να έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε γωνιά του σπιτιού.

Μάλιστα, η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως τα γενέθλια του γιου της αποτέλεσαν την πιο όμορφη αφορμή για να γεμίσει το σπίτι τους με αγαπημένα πρόσωπα, χαμόγελα και χριστουγεννιάτικη μαγεία.

«11/11 Η σημαντικότερη μέρα της ζωής μας, η μέρα των γενεθλίων του γιού μας έγινε η πιο όμορφη αφορμή να γεμίσει το σπίτι μας αγάπη, χαρά, φίλους και φυσικά να στολίσει η μάνα χριστουγεννιάτικα φουλ! Υπέροχες στιγμές, αξέχαστες αναμνήσεις!», έγραψε χαρακτηριστικά η Καίτη Γαρμπή, δημοσιεύοντας τη φωτογραφία από το εντυπωσιακά στολισμένο σπίτι της.