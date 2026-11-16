Βίκυ Καγιά: “Η παιδικότητά μου με έχει σώσει από πολλά”

Η Βίκυ Καγιά παραχώρησε συνέντευξη στην δημοσιογράφο Σάσα Σταμάτη και στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών αυτή την εβδομάδα, με αφορμή την παρουσίαση την οποία ανέλαβε στα φετινά Madwalk.
Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η πανέμορφη παρουσιάστρια και μοντέλο αναφέρθηκε στη σχέση που διατηρεί με το κλάμα στην καθημερινότητα της αλλά και με την παιδικότητα της.
“Κλαίω πάρα πολύ”
- Κλαίτε ποτέ;
- Πάρα πολύ! Κλαίω όταν κερδίζουν μετάλλια σε διεθνείς διαγωνισμούς αθλητές, όταν παίρνουν βραβεία τα παιδιά μου, όταν ακούω ένα πολύ συγκινητικό τραγούδι, όταν βλέπω το The Voice της Αμερικής με τα παιδιά που έχουν ταλέντο, με ταινίες, με παιδικά…
- Παραμένετε μικρούλα;
- Υπάρχει ένα κομμάτι του εαυτού μου που έχει μια παιδικότητα και θεωρώ ότι αυτή η παιδικότητα με έχει σώσει από πολλά πράγματα.