Βίκυ Καγιά: “Η παιδικότητά μου με έχει σώσει από πολλά”

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Βίκυ Καγιά
Φωτογραφία: Instagram/vickykaya_
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Βίκυ Καγιά παραχώρησε συνέντευξη στη δημοσιογράφο Σάσα Σταμάτη και στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών, με αφορμή την παρουσίαση την οποία ανέλαβε στα φετινά Madwalk.
  • Αναφερόμενη στη σχέση της με τη συγκίνηση, δήλωσε: «Πάρα πολύ! Κλαίω όταν κερδίζουν μετάλλια σε διεθνείς διαγωνισμούς αθλητές, όταν παίρνουν βραβεία τα παιδιά μου…».
  • Παράλληλα, εξομολογήθηκε: «Υπάρχει ένα κομμάτι του εαυτού μου που έχει μια παιδικότητα και θεωρώ ότι αυτή η παιδικότητα με έχει σώσει από πολλά πράγματα».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Βίκυ Καγιά παραχώρησε συνέντευξη στην δημοσιογράφο Σάσα Σταμάτη και στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών αυτή την εβδομάδα, με αφορμή την παρουσίαση την οποία ανέλαβε στα φετινά Madwalk.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η πανέμορφη παρουσιάστρια και μοντέλο αναφέρθηκε στη σχέση που διατηρεί με το κλάμα στην καθημερινότητα της αλλά και με την παιδικότητα της.

“Κλαίω πάρα πολύ”

  • Κλαίτε ποτέ;
  • Πάρα πολύ! Κλαίω όταν κερδίζουν μετάλλια σε διεθνείς διαγωνισμούς αθλητές, όταν παίρνουν βραβεία τα παιδιά μου, όταν ακούω ένα πολύ συγκινητικό τραγούδι, όταν βλέπω το The Voice της Αμερικής με τα παιδιά που έχουν ταλέντο, με ταινίες, με παιδικά…
  • Παραμένετε μικρούλα;
  • Υπάρχει ένα κομμάτι του εαυτού μου που έχει μια παιδικότητα και θεωρώ ότι αυτή η παιδικότητα με έχει σώσει από πολλά πράγματα.
Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ