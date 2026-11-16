Βίκυ Καγιά: “Η παιδικότητά μου με έχει σώσει από πολλά”

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Η Βίκυ Καγιά παραχώρησε συνέντευξη στην δημοσιογράφο Σάσα Σταμάτη και στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών αυτή την εβδομάδα, με αφορμή την παρουσίαση την οποία ανέλαβε στα φετινά Madwalk.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η πανέμορφη παρουσιάστρια και μοντέλο αναφέρθηκε στη σχέση που διατηρεί με το κλάμα στην καθημερινότητα της αλλά και με την παιδικότητα της.

“Κλαίω πάρα πολύ”