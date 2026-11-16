Υεμένη: Προελαύνουν οι Χούθι, στα 60 χλμ. από την πρωτεύουσα Άντεν

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Διεθνή Νέα

ΥΕΜΕΝΗ – ΧΟΥΘΙ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: REUTERS
ΥΕΜΕΝΗ – ΧΟΥΘΙ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: REUTERS
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι φιλοϊρανοί Χούθι βρίσκονται πια σε απόσταση περίπου 60 χλμ. από την πόλη Άντεν, έδρα της κυβέρνησης της Υεμένης, ύστερα από προέλαση στην επαρχία Λαχζ.
  • Οι μαχητές του κινήματος πήραν τον έλεγχο των περιοχών αλ Μακάτιρα και αλ Μανταρίμπα και βρίσκονται πλέον στο στρατόπεδο αλ Χαράζ.
  • Οι κυβερνητικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αποσύρονται από την περιοχή κοντά στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, ώστε να εστιάσουν στην υπεράσπιση της κύριας βάσης τους στο Άντεν.

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Οι φιλοϊρανοί Χούθι βρίσκονται πια σε απόσταση περίπου 60 χλμ. από την πόλη Άντεν, έδρα της κυβέρνησης της Υεμένης, ύστερα από μια προέλαση στην επαρχία Λαχζ στη νότια Υεμένη, τουλάχιστον όπως δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο έξι στρατιωτικές και κυβερνητικές πηγές.

Τέσσερις στρατιωτικές πηγές εντός των κυβερνητικών δυνάμεων και δύο κυβερνητικές πηγές τόνισαν ότι οι Χούθι πήραν τον έλεγχο των περιοχών αλ Μακάτιρα και αλ Μανταρίμπα και προχώρησαν προς το Άντεν τις τελευταίες τρεις ημέρες.

Αποσύρθηκαν οι κυβερνητικές δυνάμεις από το στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ

Οι μαχητές του σιιτικού κινήματος βρίσκονται τώρα στο στρατόπεδο αλ Χαράζ στην αλ Μανταρίμπα, 60 χλμ από την καρδιά αυτής της μεγάλης παράκτιας πόλης.

Νωρίτερα, οι κυβερνητικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αποσύρονται από την περιοχή κοντά στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, ώστε να εστιάσουν στην υπεράσπιση της κύριας βάσης τους στο Άντεν, σε μια μεγάλη οπισθοχώρηση στον πόλεμο των υποστηριζόμενων από τη Σαουδική Αραβία δυνάμεων κατά των Χούθι.

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