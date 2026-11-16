Nations League: Η εκπληκτική Αγγλία έσπασε το αήττητο της Ισπανίας – Αποκλείστηκε η Ιταλία

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Η εκπληκτική Αγγλία επικράτησε στην έδρα της πρωταθλήτριας κόσμου και Ευρώπης, Ισπανίας, με 3-2 βάζοντας τέλος στο αήττητο σερί της “ρόχα” το οποίο κρατούσε 43 αγώνες.

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ ήταν καλύτερη για μία ώρα αγώνα στο “Metropolitano” της Μαδρίτης, παίρνοντας προβάδισμα τριών τερμάτων με το πέναλτι του Κέιν (45′) και τα γκολ των Κόνσα (53′) και Γουάιτ (57′).

Το πέναλτι στο οποίο υπέπεσε ο Άντερσον στο 63′ κι οδήγησε στην αποβολή του, έφερε τη μείωση του σκορ απ’ τον Ογιαρθάμπαλ και αριθμητικό μειονέκτημα για τα “Τρία Λιοντάρια”.

Ο Νίκο Γουίλιαμς στο 75′ μείωσε σε 2-3 από ασίστ του Γιαμάλ, όμως οι Άγγλοι κράτησαν τη νίκη και την πρώτη θέση στον 3ο όμιλο ως το φινάλε, χάρις και στην απίστευτη επέμβαση του Τράφορντ στο 89′ στην προσπάθεια του Ογιαρθάμπαλ.

Στις Βρυξέλλες (“King Baudouin Stadium”) το Βέλγιο έκανε… φύλλο και φτερό την Ιταλία, φτάνοντας σε ένα εμφατικό 4-1 (με ανατροπή) και πέταξε την “σκουάντρα ατζούρα” στην 3η θέση κι εκτός διεκδίκησης του τροπαίου στην τελική φάση (άλλος ένας αποκλεισμός για τους Ιταλούς).

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 11′ με τον Πίο Εσπόζιτο, όμως στη συνέχεια ακολούθησε η βελγική “καταιγίδα”. Μέσα σε 12 λεπτά οι “κόκκινοι διάβολοι” πήγαν το σκορ στο 3-1 με τα τέρματα των Ντε Κάιπερ (15′), Ενγκόι (22′) και Ντοκού (26′), για να διαμορφώσει το τελικό 4-1 ο Μορέιρα στο 81′.

Έκανε το καθήκον της η Γαλλία

Στο “Stade Atlantique” του Μπορντό, η Γαλλία -έχοντας τον Κιλιάν Μπαπέ στη σύνθεσή της- δεν… εντυπωσίασε απέναντι στην Τουρκία, αλλά έκανε τη “δουλειά” με 2-1 που της χάρισε την πρώτη θέση στον 1ο όμιλο της League A και της δίνει το αβαντάζ έδρας στα προημιτελικά.

Το αυτογκόλ του Τοπσού (49′) και το πρώτο τέρμα του Κρουπί με τους “τρικολόρ” στο 80′ έδωσαν τη νίκη στην ομάδα του Ζινεντίν Ζιντάν, που έκοψε πρώτη το… νήμα στον όμιλό της. Στο 90′ ο Μπαρντακτσί διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Τέλος, στην “Opus Arena” του Όσιγιεκ η Κροατία πήρε μία νικη… γοήτρου απέναντι στην Τσεχία, με τον Λόβρο Μάγερ της ΑΕΚ να σημειώνει το νικητήριο γκολ για τη “Χρβάτσκα” στο 87ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 2′ με τον Πέρισιτς, ενώ οι Τσέχοι ισοφάρισαν προσωρινά με τον Χλόζεκ στο 84′.